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https://arabic.sputniknews.com/20220712/برهم-صالح-يهنئ-الحجاج-العراقيين-على-أداء-الفريضة-1064993376.html
برهم صالح يهنئ الحجاج العراقيين على أداء الفريضة
برهم صالح يهنئ الحجاج العراقيين على أداء الفريضة
أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، ورئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي، لتهنئته على... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T13:39+0000
2022-07-12T13:39+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن "صالح هنأ الحجاج العراقيين الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، متمنياً لهم ولجميع الحجاج العودة سالمين إلى أرض الوطن".كما أشاد صالح "بمستوى الخدمات التي قدمتها البعثة العراقية إلى الحجاج الكرام وبشهادة وزارة الحج السعودية التي منحت درع التميز إلى رئيس البعثة".وشكر المسعودي الرئيس "لمتابعته واهتمامه بأوضاع الحجاج العراقيين، وقدّم شرحاً بشأن الخدمات المُقدمة إلى الحجاج ابتداءً من تفويجهم وإلى حين اكتمال مناسك الحج والعودة إلى أرض الوطن".وهنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي بنجاح موسم الحج هذا العام.وأفادت "واع" بأن "رئيس مجلس النواب أجرى اتصالاً مع المسعودي هنَّأهُ فيه بنجاح موسم الحج، معبراً عن تقديره العالي للجهود التي بذلتها بعثة الحج العراقية، وما قدمته من خدمات متميزة للحجاج".وأردفت واع: "اطمأنّ الحلبوسي، خلال الاتصال، على أوضاع الحجاج العراقيين، متمنياً لهم عودة ميمونة إلى أرض الوطن".
https://arabic.sputniknews.com/20220711/كوادر-طبية-سعودية-تنقذ-رئيس-البعثة-الإيرانية-للحج-من-أزمة-قلبية-1064956171.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

برهم صالح يهنئ الحجاج العراقيين على أداء الفريضة

13:39 GMT 12.07.2022
© AFP 2022 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / Christina Assi
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أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، ورئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي، لتهنئته على نجاح موسم الحج، وللاطمئنان على أوضاع الحجاج العراقيين.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن "صالح هنأ الحجاج العراقيين الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، متمنياً لهم ولجميع الحجاج العودة سالمين إلى أرض الوطن".
كما أشاد صالح "بمستوى الخدمات التي قدمتها البعثة العراقية إلى الحجاج الكرام وبشهادة وزارة الحج السعودية التي منحت درع التميز إلى رئيس البعثة".
مجموعة من الحجاج يصلون السعودية لأداء فريضة الحج - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
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أمس, 12:43 GMT
وشكر المسعودي الرئيس "لمتابعته واهتمامه بأوضاع الحجاج العراقيين، وقدّم شرحاً بشأن الخدمات المُقدمة إلى الحجاج ابتداءً من تفويجهم وإلى حين اكتمال مناسك الحج والعودة إلى أرض الوطن".
وهنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي بنجاح موسم الحج هذا العام.
وأفادت "واع" بأن "رئيس مجلس النواب أجرى اتصالاً مع المسعودي هنَّأهُ فيه بنجاح موسم الحج، معبراً عن تقديره العالي للجهود التي بذلتها بعثة الحج العراقية، وما قدمته من خدمات متميزة للحجاج".
وأردفت واع: "اطمأنّ الحلبوسي، خلال الاتصال، على أوضاع الحجاج العراقيين، متمنياً لهم عودة ميمونة إلى أرض الوطن".
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