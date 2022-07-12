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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/بلينكن-روسيا-والصين-تتحديان-النظام-العالمي-1064972781.html
بلينكن: روسيا والصين تتحديان النظام العالمي
بلينكن: روسيا والصين تتحديان النظام العالمي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن روسيا "تتحدى النظام العالمي" من خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والصين كذلك عبر محاولتها... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T00:07+0000
2022-07-12T00:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزير الخارجية الأمريكي
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وقال بلينكن في تصريح لوسائل إعلام، إن "النظام العالمي يتعرض للتحدي، وروسيا تتحداه بعمليتها في أوكرانيا... وإذا سمح لروسيا أن تفعل ما تفعله فهذا يعني أننا سنعود إلى عالم حيث يمكن للدول الكبرى تخويف الدول الصغيرة، وهذا عكس النظام القائم على القواعد".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأضاف بلينكن، أن "الصين تتحدى النظام العالمي أيضا مع تزايد عدوانها في المنطقة والقمع المتنامي في الداخل.. وأعتقد أن الصين تريد نظاما دوليا ولكن مع بعض التعديلات، في حين أن النظام الذي حاولنا الدفاع عنه والمحافظة عليه هو في الأساس ليبرالي في قيمه".ولفت بلينكن إلى أن، "الصين ربما تهدف إلى نظام غير ليبرالي إلى هذه الدرجة ويعكس مجموعة مختلفة من القيم".هذا وحذرت الصين الولايات المتحدة من خطر دعم القوات الانفصالية في تايوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/زاخاروفا-بلينكن-يختلق-قصصا-عن-عزل-لافروف-وروسيا-في-اجتماع-مجموعة-العشرين-1064902217.html
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وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن: روسيا والصين تتحديان النظام العالمي

00:07 GMT 12.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن روسيا "تتحدى النظام العالمي" من خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والصين كذلك عبر محاولتها إضفاء بعض الاختلافات على النظام القائم.
وقال بلينكن في تصريح لوسائل إعلام، إن "النظام العالمي يتعرض للتحدي، وروسيا تتحداه بعمليتها في أوكرانيا... وإذا سمح لروسيا أن تفعل ما تفعله فهذا يعني أننا سنعود إلى عالم حيث يمكن للدول الكبرى تخويف الدول الصغيرة، وهذا عكس النظام القائم على القواعد".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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وأضاف بلينكن، أن "الصين تتحدى النظام العالمي أيضا مع تزايد عدوانها في المنطقة والقمع المتنامي في الداخل.. وأعتقد أن الصين تريد نظاما دوليا ولكن مع بعض التعديلات، في حين أن النظام الذي حاولنا الدفاع عنه والمحافظة عليه هو في الأساس ليبرالي في قيمه".
ولفت بلينكن إلى أن، "الصين ربما تهدف إلى نظام غير ليبرالي إلى هذه الدرجة ويعكس مجموعة مختلفة من القيم".
هذا وحذرت الصين الولايات المتحدة من خطر دعم القوات الانفصالية في تايوان.
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