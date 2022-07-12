https://arabic.sputniknews.com/20220712/بلينكن-روسيا-والصين-تتحديان-النظام-العالمي-1064972781.html
بلينكن: روسيا والصين تتحديان النظام العالمي
بلينكن: روسيا والصين تتحديان النظام العالمي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن روسيا "تتحدى النظام العالمي" من خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والصين كذلك عبر محاولتها... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T00:07+0000
2022-07-12T00:07+0000
2022-07-12T00:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزير الخارجية الأمريكي
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وقال بلينكن في تصريح لوسائل إعلام، إن "النظام العالمي يتعرض للتحدي، وروسيا تتحداه بعمليتها في أوكرانيا... وإذا سمح لروسيا أن تفعل ما تفعله فهذا يعني أننا سنعود إلى عالم حيث يمكن للدول الكبرى تخويف الدول الصغيرة، وهذا عكس النظام القائم على القواعد".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأضاف بلينكن، أن "الصين تتحدى النظام العالمي أيضا مع تزايد عدوانها في المنطقة والقمع المتنامي في الداخل.. وأعتقد أن الصين تريد نظاما دوليا ولكن مع بعض التعديلات، في حين أن النظام الذي حاولنا الدفاع عنه والمحافظة عليه هو في الأساس ليبرالي في قيمه".ولفت بلينكن إلى أن، "الصين ربما تهدف إلى نظام غير ليبرالي إلى هذه الدرجة ويعكس مجموعة مختلفة من القيم".هذا وحذرت الصين الولايات المتحدة من خطر دعم القوات الانفصالية في تايوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/زاخاروفا-بلينكن-يختلق-قصصا-عن-عزل-لافروف-وروسيا-في-اجتماع-مجموعة-العشرين-1064902217.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي
بلينكن: روسيا والصين تتحديان النظام العالمي
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن روسيا "تتحدى النظام العالمي" من خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والصين كذلك عبر محاولتها إضفاء بعض الاختلافات على النظام القائم.
وقال بلينكن في تصريح لوسائل إعلام، إن "النظام العالمي يتعرض للتحدي، وروسيا تتحداه بعمليتها في أوكرانيا... وإذا سمح لروسيا أن تفعل ما تفعله فهذا يعني أننا سنعود إلى عالم حيث يمكن للدول الكبرى تخويف الدول الصغيرة، وهذا عكس النظام القائم على القواعد
".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأضاف بلينكن، أن "الصين تتحدى النظام العالمي أيضا مع تزايد عدوانها في المنطقة والقمع المتنامي في الداخل.. وأعتقد أن الصين تريد نظاما دوليا ولكن مع بعض التعديلات، في حين أن النظام الذي حاولنا الدفاع عنه والمحافظة عليه هو في الأساس ليبرالي في قيمه".
ولفت بلينكن إلى أن، "الصين ربما تهدف إلى نظام غير ليبرالي إلى هذه الدرجة ويعكس مجموعة مختلفة من القيم".
هذا وحذرت الصين الولايات المتحدة من خطر دعم القوات الانفصالية في تايوان.