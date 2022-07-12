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https://arabic.sputniknews.com/20220712/بولندا-وإسرائيل-تعيدان-السفراء-في-خطوة-أولى-لتطبيع-العلاقات-1064991078.html
بولندا وإسرائيل تعيدان السفراء في خطوة أولى لتطبيع العلاقات
بولندا وإسرائيل تعيدان السفراء في خطوة أولى لتطبيع العلاقات
قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، إن بولندا وإسرائيل بدأتا عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T12:21+0000
2022-07-12T12:21+0000
العالم
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وأضاف: "لقد اتفقنا مع الرئيس اسحق هرتسوغ على أن الوقت قد حان للعودة إلى العلاقات الطبيعية. والخطوة الأولى كانت أن السفير ياكوف ليفني قدم أوراق اعتماده اليوم. طلب مني الرئيس هرتسوغ إعادة السفير البولندي إلى إسرائيل. آمل أن يحدث هذا قريبا".في صيف عام 2021، قررت إسرائيل خفض مستوى العلاقات مع وارسو احتجاجا على توقيع الرئيس البولندي على قانون يقيد إمكانية حصول الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.في أغسطس، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سحب سفير إسرائيل في وارسو بعد أن وقع الرئيس دودا القانون.وقالت وزارة الخارجية البولندية بعد ذلك إنها ستتخذ خطوات مماثلة ردا على سحب السفير الإسرائيلي من وارسو.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/إسرائيل-تلغي-رحلات-تعليمية-لبولندا-بسبب-دراسات-الهولوكوست-1063733281.html
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العالم

بولندا وإسرائيل تعيدان السفراء في خطوة أولى لتطبيع العلاقات

12:21 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس البولندي أندريه دودا
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
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قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، إن بولندا وإسرائيل بدأتا عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضاف: "لقد اتفقنا مع الرئيس اسحق هرتسوغ على أن الوقت قد حان للعودة إلى العلاقات الطبيعية. والخطوة الأولى كانت أن السفير ياكوف ليفني قدم أوراق اعتماده اليوم. طلب مني الرئيس هرتسوغ إعادة السفير البولندي إلى إسرائيل. آمل أن يحدث هذا قريبا".
في صيف عام 2021، قررت إسرائيل خفض مستوى العلاقات مع وارسو احتجاجا على توقيع الرئيس البولندي على قانون يقيد إمكانية حصول الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.
في أغسطس، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سحب سفير إسرائيل في وارسو بعد أن وقع الرئيس دودا القانون.
وقالت وزارة الخارجية البولندية بعد ذلك إنها ستتخذ خطوات مماثلة ردا على سحب السفير الإسرائيلي من وارسو.
وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
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