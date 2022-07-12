https://arabic.sputniknews.com/20220712/تدمير-صاروخ-أوكراني-من-طراز-توشكا--أو-فوق-مناطق-لوغانسك-1065005383.html
تدمير صاروخ أوكراني من طراز "توشكا- أو" فوق مناطق لوغانسك
تدمير صاروخ أوكراني من طراز "توشكا- أو" فوق مناطق لوغانسك
أعلن مركز لوغانسك للمعلومات، أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صاروخ أوكراني من طراز "توشكا -أو" فوق منطقة لوغانسك. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T21:55+0000
2022-07-12T21:55+0000
2022-07-12T21:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في بيان، اليوم الأربعاء: "الصاروخ أُسقط بالقرب من قرية يوبيليني".ودوت سلسلة من الانفجارات القوية في مدينة لوغانسك، كما نشر المركز مقاطع فيديو لحريق وعمود دخان تم تصويره بالقرب من منطقة يوبيليني في لوغانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
تدمير صاروخ أوكراني من طراز "توشكا- أو" فوق مناطق لوغانسك
21:55 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 21:56 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
أعلن مركز لوغانسك للمعلومات، أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صاروخ أوكراني من طراز "توشكا -أو" فوق منطقة لوغانسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المركز في بيان، اليوم الأربعاء: "الصاروخ أُسقط بالقرب من قرية يوبيليني".
ودوت سلسلة من الانفجارات القوية في مدينة لوغانسك، كما نشر المركز مقاطع فيديو لحريق وعمود دخان تم تصويره بالقرب من منطقة يوبيليني في لوغانسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.