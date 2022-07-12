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https://arabic.sputniknews.com/20220712/تراجع-العراق-والسعودية-واردات-الهند-النفطية-من-روسيا-تقفز-لمستويات-قياسية-1064980165.html
تراجع العراق والسعودية... واردات الهند النفطية من روسيا تقفز لمستويات قياسية
تراجع العراق والسعودية... واردات الهند النفطية من روسيا تقفز لمستويات قياسية
شهدت واردات الهند النفطية من روسيا قفزة نوعية وصلت لمستويات قياسية لتبلغ نحو 950 ألف برميل يوميا في شهر يونيو/ حزيران، أي خمس واردات البلاد. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T07:41+0000
2022-07-12T07:41+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات للتجارة الهندية فإن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، شحن نحو 4.8 مليون برميل يوميا من النفط في يونيو/ حزيران بانخفاض 3.8 بالمئة عن مايو/ أيار لكن أعلى بنحو 23 بالمئة عن العام السابق، كانت واردات الهند من النفط منخفضة حيث تضرر الطلب على الوقود بموجة قاتلة ثانية من فيروس كورونا.وظلت روسيا ثاني أكبر مورد للنفط للهند بعد العراق، بينما ظلت السعودية في المركز الثالث للشهر الثاني على التوالي.ودافعت الهند، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، عن مشترياتها من النفط الروسي "الرخيص"، قائلة إنه لا يوفر سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الإجمالية للبلاد، وسيؤدي التوقف المفاجئ إلى زيادة التكاليف على المستهلكين، بحسب ما نقل موقع "شفق".
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اقتصاد

تراجع العراق والسعودية... واردات الهند النفطية من روسيا تقفز لمستويات قياسية

07:41 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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شهدت واردات الهند النفطية من روسيا قفزة نوعية وصلت لمستويات قياسية لتبلغ نحو 950 ألف برميل يوميا في شهر يونيو/ حزيران، أي خمس واردات البلاد.
وبحسب بيانات للتجارة الهندية فإن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، شحن نحو 4.8 مليون برميل يوميا من النفط في يونيو/ حزيران بانخفاض 3.8 بالمئة عن مايو/ أيار لكن أعلى بنحو 23 بالمئة عن العام السابق، كانت واردات الهند من النفط منخفضة حيث تضرر الطلب على الوقود بموجة قاتلة ثانية من فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات النفط من روسيا 15.5% في يونيو مقارنة بشهر مايو، بينما تراجعت واردات العراق والسعودية بنسبة 10.5% و 13.5% على التوالي، لتتراجع حصة الشرق الأوسط إلى 56.5% من 59.3%.

وظلت روسيا ثاني أكبر مورد للنفط للهند بعد العراق، بينما ظلت السعودية في المركز الثالث للشهر الثاني على التوالي.
ودافعت الهند، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، عن مشترياتها من النفط الروسي "الرخيص"، قائلة إنه لا يوفر سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الإجمالية للبلاد، وسيؤدي التوقف المفاجئ إلى زيادة التكاليف على المستهلكين، بحسب ما نقل موقع "شفق".
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