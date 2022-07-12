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https://arabic.sputniknews.com/20220712/تصوير-عملية-اختطاف-طائرة-من-بدايتها-إلى-نهايتها-فيديو-1064988929.html
تصوير عملية اختطاف طائرة من بدايتها إلى نهايتها... فيديو
تصوير عملية اختطاف طائرة من بدايتها إلى نهايتها... فيديو
نشر مقطع مصور يظهر لحظة سرقة طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" الأمريكية في مطار واشنطن، وقعت قبل سنوات. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T11:20+0000
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المقطع المصور الذي تم تسجيله بكاميرات المراقبة يظهر لحظة دخول مختطف الطائرة إلى المطار إلى لحظة السقوط والانتحار.وبحسب ما نشرته صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، فقد قام عامل "تحكم المراقبة" بمطار واشنطن، ريتشارد راسل، بسرقة الطائرة في مطار سياتل تاكوما الدولي، في أغسطس/ آب 2018، وقادها إلى أرض جزيرة نائية في بوجيه ساوند.واظهرت كاميرات المراقبة قيام الشاب بالسير في منطقة محظورة في المطار مخصصة لعاملي الحقائب ليركب عربة سحب مدرج، وسحب الطائرة التي كان يخطط لسرقتها، ثم أظهرت اللقطات راسل وهو يركض نحو الطائرة ليفتح بابها ثم يدخل قمرة القيادة.وسمع صوت العاملين في برج المراقبة يتساءلون: "أي طائرة في مدرج المطار 1-6؟"، ليجيب راسل من قمرة القيادة قائلا: "على وشك الإقلاع، الأمر سيكون جنونيا".ليقوم راسل، الذي كان يعمل في شركة طيران محلية، بالتحليق بالطائرة لمدة 73 دقيقة وهو يقوم بحركات بهلوانية خطيرة قبل أن يسقط في جزيرة نائية ليلاقي حتفه.
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تصوير عملية اختطاف طائرة من بدايتها إلى نهايتها... فيديو

11:20 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الذهاب إلى بنك الصورطائرة A320 على خلفية القمر
طائرة A320 على خلفية القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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نشر مقطع مصور يظهر لحظة سرقة طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" الأمريكية في مطار واشنطن، وقعت قبل سنوات.
المقطع المصور الذي تم تسجيله بكاميرات المراقبة يظهر لحظة دخول مختطف الطائرة إلى المطار إلى لحظة السقوط والانتحار.
وبحسب ما نشرته صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، فقد قام عامل "تحكم المراقبة" بمطار واشنطن، ريتشارد راسل، بسرقة الطائرة في مطار سياتل تاكوما الدولي، في أغسطس/ آب 2018، وقادها إلى أرض جزيرة نائية في بوجيه ساوند.
واظهرت كاميرات المراقبة قيام الشاب بالسير في منطقة محظورة في المطار مخصصة لعاملي الحقائب ليركب عربة سحب مدرج، وسحب الطائرة التي كان يخطط لسرقتها، ثم أظهرت اللقطات راسل وهو يركض نحو الطائرة ليفتح بابها ثم يدخل قمرة القيادة.
وسمع صوت العاملين في برج المراقبة يتساءلون: "أي طائرة في مدرج المطار 1-6؟"، ليجيب راسل من قمرة القيادة قائلا: "على وشك الإقلاع، الأمر سيكون جنونيا".
ليقوم راسل، الذي كان يعمل في شركة طيران محلية، بالتحليق بالطائرة لمدة 73 دقيقة وهو يقوم بحركات بهلوانية خطيرة قبل أن يسقط في جزيرة نائية ليلاقي حتفه.
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