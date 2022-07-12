تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:07 GMT 12.07.2022
05:07 GMT 12.07.2022
05:06 GMT 12.07.2022
أعلن متحدث باسم الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إنرغودار أن طائرتين أوكرانيتين مسيرتين شنت ضربة على مبنى بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
05:06 GMT 12.07.2022
أعلن مسؤول السلطة المحلية الجديدة عن إحباط محاولة هجومية للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.
05:05 GMT 12.07.2022
أعلن عضو مجموعة القراصنة الروس "راهديت"، (الهاكرز الأشرار الروس)، أن "العامل البشري" ساعد في رفع السرية عن بيانات موظفي مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أي أن ضباط المخابرات أنفسهم لا يمتثلون لقواعد الاستخدام الآمن للإنترنت.
وقال عضو المجموعة والذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة سبوتنيك إن "أكثر الأماكن غير المحمية في أي نظام لأمن المعلومات والتي لا يمكن أن تتأثر بالتقدم التقني هي" العامل البشري "؛ يعلم الجميع أنه يجب تغيير كلمات المرور في الوقت المناسب، وعدم دخول مواقع غير معروفة، وفتح رسائل غير معروفة وإرسال معلومات رسمية إلى صناديق البريد الشخصية، لكن هذا غير ملائم ".
وقال عضو المجموعة والذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة سبوتنيك إن "أكثر الأماكن غير المحمية في أي نظام لأمن المعلومات والتي لا يمكن أن تتأثر بالتقدم التقني هي" العامل البشري "؛ يعلم الجميع أنه يجب تغيير كلمات المرور في الوقت المناسب، وعدم دخول مواقع غير معروفة، وفتح رسائل غير معروفة وإرسال معلومات رسمية إلى صناديق البريد الشخصية، لكن هذا غير ملائم ".