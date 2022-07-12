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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064974126.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T05:05+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
قوات روسيا الاتحادية ولوغانسك الشعبية تحرر مدينة ليسيتشانسك، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:05 GMT 12.07.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:07 GMT 12.07.2022
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة يرفض التعليق على قصف القوات الأوكرانية نوفايا كاخوفكا
00:09 GMT
05:07 GMT 12.07.2022
مخترق كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مجموعة "راهديت": مستشارو الناتو عكفوا على تطوير الخطط العملياتية للدفاع الأوكراني
03:11 GMT
05:06 GMT 12.07.2022
الطائرات الأوكرانية المسيرة تلقي القذائف بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أعلن متحدث باسم الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إنرغودار أن طائرتين أوكرانيتين مسيرتين شنت ضربة على مبنى بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
05:06 GMT 12.07.2022
تلقوا ردا قويا فهربوا.. القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة القوات الروسية في زابوروجيه
أعلن مسؤول السلطة المحلية الجديدة عن إحباط محاولة هجومية للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.
05:05 GMT 12.07.2022
هاكرز: ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية أنفسهم أسهموا في رفع السرية عن بيانات استخباراتية
أعلن عضو مجموعة القراصنة الروس "راهديت"، (الهاكرز الأشرار الروس)، أن "العامل البشري" ساعد في رفع السرية عن بيانات موظفي مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أي أن ضباط المخابرات أنفسهم لا يمتثلون لقواعد الاستخدام الآمن للإنترنت.

وقال عضو المجموعة والذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة سبوتنيك إن "أكثر الأماكن غير المحمية في أي نظام لأمن المعلومات والتي لا يمكن أن تتأثر بالتقدم التقني هي" العامل البشري "؛ يعلم الجميع أنه يجب تغيير كلمات المرور في الوقت المناسب، وعدم دخول مواقع غير معروفة، وفتح رسائل غير معروفة وإرسال معلومات رسمية إلى صناديق البريد الشخصية، لكن هذا غير ملائم ".
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