https://arabic.sputniknews.com/20220712/تويتر-يقاضي-إيلون-ماسك-بتهمة-خرق-اتفاق-الصفقة-المبرمة-بينهما-1065005491.html
تويتر يقاضي إيلون ماسك بتهمة خرق اتفاق الصفقة المبرمة بينهما
تويتر يقاضي إيلون ماسك بتهمة خرق اتفاق الصفقة المبرمة بينهما
رفع موقع "تويتر" دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك بتهمة خرق اتفاق الصفقة المبرمة بينهما وفقا لما كشفته وثائق تم تقديمها إلى محكمة في ولاية ديلاوير... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T22:45+0000
2022-07-12T22:45+0000
2022-07-12T22:45+0000
تويتر
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة: "بدأ موقع تويتر هذه الدعوى لمنع ماسك من مزيد من الانتهاك، وإجبار ماسك على الامتثال لالتزاماته القانونية، وفرض استكمال الاندماج بعد استيفاء عدة شروط لم تكن مستوفاة".واعتبرت شركة تويتر أن انسحاب إيلون ماسك من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصّة التواصل الاجتماعي هو قرار "لاغٍ وغير مبرر"، مؤكدة أنها التزمت بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في أبريل/نيسان الماضي.ويتّهم الملياردير إيلون ماسك تويتر بعدم الالتزام ببنود الاتفاق الذي أبرم في أبريل، وخاصة بما قال إنه "عدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيّفة على المنصة"، لكن محامي الشركة وصفوا قرار ماسك بالتخلي عن شراء الشركة بأنه "باطل.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/إيلون-ماسك-يكسر-الصمت-بشأن-إلغاء-صفقة-تويتر-بـ-ميم-كوميدي-1064951267.html
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تويتر
تويتر يقاضي إيلون ماسك بتهمة خرق اتفاق الصفقة المبرمة بينهما
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رفع موقع "تويتر" دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك بتهمة خرق اتفاق الصفقة المبرمة بينهما وفقا لما كشفته وثائق تم تقديمها إلى محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في الوثيقة: "بدأ موقع تويتر هذه الدعوى لمنع ماسك من مزيد من الانتهاك، وإجبار ماسك على الامتثال لالتزاماته القانونية، وفرض استكمال الاندماج بعد استيفاء عدة شروط لم تكن مستوفاة".
واعتبرت شركة تويتر أن انسحاب إيلون ماسك من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصّة التواصل الاجتماعي هو قرار "لاغٍ وغير مبرر"، مؤكدة أنها التزمت بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في أبريل/نيسان الماضي.
ويتّهم الملياردير إيلون ماسك تويتر بعدم الالتزام ببنود الاتفاق
الذي أبرم في أبريل، وخاصة بما قال إنه "عدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيّفة على المنصة"، لكن محامي الشركة وصفوا قرار ماسك بالتخلي عن شراء الشركة بأنه "باطل.