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https://arabic.sputniknews.com/20220712/حاكم-كالينينغراد-يقدم-مقترحا-إلى-القيادة-الروسية-للرد-على-الحصار-الليتواني-للإقليم-1064987683.html
حاكم كالينينغراد يقدم مقترحا إلى القيادة الروسية للرد على "الحصار الليتواني للإقليم"
حاكم كالينينغراد يقدم مقترحا إلى القيادة الروسية للرد على "الحصار الليتواني للإقليم"
قال حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، إنه قدم للحكومة والإدارة الرئاسية مشروع رد على الحصار الذي تفرضه ليتوانيا على الإقليم الواقع أقصى غربي روسيا. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T10:25+0000
2022-07-12T10:25+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال أليخانوف في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي": "أعددت مسودة رد ورفعتها إلى الحكومة والإدارة الرئاسية".وردا على سؤال حول نوع هذه الإجراءات، قال أليخانوف: "هذه الإجرائات ذات طبيعة مختلفة، دعونا نناقشها إذا كانت الحاجة إلى اعتمادها 100%، ولكني أكرر، لدينا شيء نرد من خلاله اقتصاديًا، وهو كذلك مؤثر للغاية بالنسبة لليتوانيا".وتوقف الاتحاد الأوروبي عن السماح للشاحنات المسجلة في روسيا بالدخول إلى الدول الأوروبية في بداية أبريل/ نيسان، ومع ذلك، تم استثناء عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد.وفي النصف الثاني من شهر يونيو/ تموز، أعلنت ليتوانيا حظرًا يسري على عبور جميع البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.وأفاد أليخانوف أن البضائع المحظورة شكلت حوالي 40-50% من إجمالي البضائع.وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قضية عبور البضائع إلى كالينينغراد الروسية.وبحسب ما نقلت قناة "بول بيرفوفو" على "تلغرام"، فقد ناقش الرئيسان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين 11 يوليو/ تموز، موضوع عبور البضائع إلى كالينينغراد، بالإضافة لمسار العملية العسكرية وإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا وبناء ميناء بيلاروسيا وقضايا الدفاع المشترك بين البلدين.كما ذكر البيان أنه تم التركيز على الوضع فيما يتعلق بالقيود غير القانونية التي تفرضها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد. وفي هذا السياق، تمت مناقشة بعض الخطوات المشتركة المحتملة.تقع مقاطعة كالينينغراد في بقعة جغرافية منعزلة عن الرقعة الكبرى لليابسة الروسية، وتحدها ليتوانيا من الشرق والشمال الشرقي، وبولندا من الجنوب، وبحر البلطيق من الشمال والشمال الغربي.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/محافظ-كالينينغراد-يخبر-الاتحاد-الأوروبي--برد-روسي-قوي-جدا-1064666327.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

حاكم كالينينغراد يقدم مقترحا إلى القيادة الروسية للرد على "الحصار الليتواني للإقليم"

10:25 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورمدينة كالينينغراد الروسية
مدينة كالينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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قال حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، إنه قدم للحكومة والإدارة الرئاسية مشروع رد على الحصار الذي تفرضه ليتوانيا على الإقليم الواقع أقصى غربي روسيا.
وقال أليخانوف في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي": "أعددت مسودة رد ورفعتها إلى الحكومة والإدارة الرئاسية".
وردا على سؤال حول نوع هذه الإجراءات، قال أليخانوف: "هذه الإجرائات ذات طبيعة مختلفة، دعونا نناقشها إذا كانت الحاجة إلى اعتمادها 100%، ولكني أكرر، لدينا شيء نرد من خلاله اقتصاديًا، وهو كذلك مؤثر للغاية بالنسبة لليتوانيا".
وتوقف الاتحاد الأوروبي عن السماح للشاحنات المسجلة في روسيا بالدخول إلى الدول الأوروبية في بداية أبريل/ نيسان، ومع ذلك، تم استثناء عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد.
وفي النصف الثاني من شهر يونيو/ تموز، أعلنت ليتوانيا حظرًا يسري على عبور جميع البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأفاد أليخانوف أن البضائع المحظورة شكلت حوالي 40-50% من إجمالي البضائع.
أنطون عليخانوف، محافظ كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
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وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قضية عبور البضائع إلى كالينينغراد الروسية.
وبحسب ما نقلت قناة "بول بيرفوفو" على "تلغرام"، فقد ناقش الرئيسان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين 11 يوليو/ تموز، موضوع عبور البضائع إلى كالينينغراد، بالإضافة لمسار العملية العسكرية وإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا وبناء ميناء بيلاروسيا وقضايا الدفاع المشترك بين البلدين.
كما ذكر البيان أنه تم التركيز على الوضع فيما يتعلق بالقيود غير القانونية التي تفرضها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد. وفي هذا السياق، تمت مناقشة بعض الخطوات المشتركة المحتملة.
تقع مقاطعة كالينينغراد في بقعة جغرافية منعزلة عن الرقعة الكبرى لليابسة الروسية، وتحدها ليتوانيا من الشرق والشمال الشرقي، وبولندا من الجنوب، وبحر البلطيق من الشمال والشمال الغربي.
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