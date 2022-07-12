https://arabic.sputniknews.com/20220712/دبلوماسي-روسي-الغرب-خلق-مشاكل-غذائية-للدول-الأفريقية-بعقوباته-ضد-روسيا-1064988583.html
دبلوماسي روسي: الغرب خلق مشاكل غذائية للدول الأفريقية بعقوباته ضد روسيا
دبلوماسي روسي: الغرب خلق مشاكل غذائية للدول الأفريقية بعقوباته ضد روسيا
قال الدبلوماسي الروسي أوليغ أوزيروف، إن الغرب خلق مشاكل غذائية للدول الأفريقية بعقوباته ضد روسيا. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T11:16+0000
2022-07-12T11:16+0000
2022-07-12T11:16+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف أوزيروف: "لحل أزمة الغذاء، من الضروري إزالة جميع العقبات التي خلقتها الدول الغربية على طريق الاتفاقيات الروسية الأفريقية في مجال الخدمات اللوجستية الغذائية".وأضاف: "فقط بهذه الخطوات، من الممكن إعادة تطبيع الوضع في مجال توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق الأفريقية".وأشار إلى أنه على الرغم من التأكيدات بأن العقوبات لا تنطبق على قطاع الأغذية والأسمدة، إلا أن كل شيء يبدو مختلفا في الحياة الواقعية، مؤكدا أن بنوك الصناعة الرئيسية التي تشارك في قطاع الأغذية في الدول الأفريقية، تخضع للعقوبات، وهناك العديد من المشاكل اللوجستية في هذا المجال.وأضاف: "في الواقع، من خلال أفعالها، خلقت الدول الغربية مشاكل ليس لروسيا، ولكن للدول الأفريقية".
https://arabic.sputniknews.com/20220609/خبيرة-مصر-قد-تصبح-مركزا-لنقل-الحبوب-الروسية-إلى-أفريقيا-والشرق-الأوسط-1063354801.html
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روسيا, اقتصاد
دبلوماسي روسي: الغرب خلق مشاكل غذائية للدول الأفريقية بعقوباته ضد روسيا
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قال الدبلوماسي الروسي أوليغ أوزيروف، إن الغرب خلق مشاكل غذائية للدول الأفريقية بعقوباته ضد روسيا.
وأضاف أوزيروف: "لحل أزمة الغذاء، من الضروري إزالة جميع العقبات التي خلقتها الدول الغربية على طريق الاتفاقيات الروسية الأفريقية في مجال الخدمات اللوجستية الغذائية".
وأضاف: "فقط بهذه الخطوات، من الممكن إعادة تطبيع الوضع في مجال توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق الأفريقية".
وأشار إلى أنه على الرغم من التأكيدات بأن العقوبات لا تنطبق على قطاع الأغذية والأسمدة، إلا أن كل شيء يبدو مختلفا في الحياة الواقعية، مؤكدا أن بنوك الصناعة الرئيسية التي تشارك في قطاع الأغذية في الدول الأفريقية، تخضع للعقوبات، وهناك العديد من المشاكل اللوجستية في هذا المجال.
وأضاف: "في الواقع، من خلال أفعالها، خلقت الدول الغربية مشاكل ليس لروسيا، ولكن للدول الأفريقية".