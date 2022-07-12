https://arabic.sputniknews.com/20220712/دبي-تتصدر-التصنيف-العالمي-في-استقطاب-مشروعات-الاستثمار-الأجنبي-المباشر-1064983522.html
دبي تتصدر التصنيف العالمي في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر
دبي تتصدر التصنيف العالمي في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر
تصدرت دبي التصنيف العالمي في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية لعام 2021، وذلك للمرة الخامسة على التوالي. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T08:24+0000
2022-07-12T08:24+0000
2022-07-12T08:24+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي
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جاء ذلك وفق تقرير صادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استنادا إلى قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (fDi Markets) التابعة لمؤسسة "فايننشال تايمز"، وهي قاعدة البيانات الأشمل للاستثمارات الدولية الجديدة، على ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.واجتذبت دبي 58 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية بقيمة إجمالية بلغت 926.2 مليون درهم إماراتي (251.44 مليون دولار)، ووفرت هذه المشاريع 1432 وظيفة جديدة في عام 2021، متجاوزة بذلك المدن الكبرى مثل لندن وسنغافورة ونيويورك وباريس.وبين عامي 2017 - 2021، استقطبت دبي 184 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليار درهم (1.41 مليار دولار) ووفرت هذه المشاريع 5727 وظيفة جديدة.وبنهاية 2021 احتلت دبي المركز الأول عالميا في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية، والثالث في خلق فرص العمل، والمركز الخامس في توليد رؤوس الأموال من الاستثمار الأجنبي المباشر.وبحسب التقرير، شكلت المشروعات الاستثمارية الجديدة (الاستثمارات المملوكة بالكامل) 84% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية بدبي خلال عام 2021، وذلك بالمقارنة مع 81% بين عامي 2017 و2021.كما شكلت مشروعات إعادة الاستثمار 9% بالمقارنة مع 8%؛ بينما شكّلت المشروعات الاستثمارية الجديدة (المشاريع المشتركة) 2% بالمقارنة مع 1% خلال الفترة نفسها.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/الزيودي-لـسبوتنيك-الإمارات-تستحوذ-على-نحو-90-من-الاستثمارات-الروسية-في-المنطقة--1053808105.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي
دبي تتصدر التصنيف العالمي في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر
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تصدرت دبي التصنيف العالمي في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية لعام 2021، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
جاء ذلك وفق تقرير صادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استنادا إلى قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (fDi Markets) التابعة لمؤسسة "فايننشال تايمز"، وهي قاعدة البيانات الأشمل للاستثمارات الدولية الجديدة، على ما نقلت صحيفة "البيان
" الإماراتية.
واجتذبت دبي 58 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية بقيمة إجمالية بلغت 926.2 مليون درهم إماراتي (251.44 مليون دولار)، ووفرت هذه المشاريع 1432 وظيفة جديدة في عام 2021، متجاوزة بذلك المدن الكبرى مثل لندن وسنغافورة ونيويورك وباريس.
وبين عامي 2017 - 2021، استقطبت دبي 184 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليار درهم (1.41 مليار دولار) ووفرت هذه المشاريع 5727 وظيفة جديدة.
11 ديسمبر 2021, 11:52 GMT
وبنهاية 2021 احتلت دبي المركز الأول عالميا في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية، والثالث في خلق فرص العمل، والمركز الخامس في توليد رؤوس الأموال من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحسب التقرير، شكلت المشروعات الاستثمارية
الجديدة (الاستثمارات المملوكة بالكامل) 84% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية بدبي خلال عام 2021، وذلك بالمقارنة مع 81% بين عامي 2017 و2021.
كما شكلت مشروعات إعادة الاستثمار 9% بالمقارنة مع 8%؛ بينما شكّلت المشروعات الاستثمارية الجديدة (المشاريع المشتركة) 2% بالمقارنة مع 1% خلال الفترة نفسها.