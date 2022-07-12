https://arabic.sputniknews.com/20220712/رئيس-البرلمان-الإيراني-توسع-حلف-الناتو-شرقا-تسبب-بإشعال-الحرب-في-أوكرانيا-1064976837.html

رئيس البرلمان الإيراني: توسع حلف الناتو شرقا تسبب بإشعال الحرب في أوكرانيا

رئيس البرلمان الإيراني: توسع حلف الناتو شرقا تسبب بإشعال الحرب في أوكرانيا

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، أن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا باتجاه الحدود الروسية، وعدم أخذه التحذيرات الجيوسياسية... 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T07:13+0000

2022-07-12T07:13+0000

2022-07-12T07:13+0000

إيران

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موسكو - سبوتنيك. وقال قاليباف، بكلمة في مجلس الشورى الإسلامي، نقلها التلفزيون الإيراني، إن "توسع الناتو شرقا وعدم أخذ التحذيرات الجيوسياسية بعين الاعتبار، تسبب باشتعال الحرب في أوكرانيا. والآن الأمر يتكرر في منطقة الشرق الأوسط الحساسة".وأضاف، "أمريكا في منطقة الشرق الأوسط والخليج ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته في أوكرانيا... الكيان الصهيوني [إسرائيل] يقف في قعر البئر، ويحث أمريكا وبقية الدول على السقوط. وهذه هي حقيقة اتفاقيات إبراهيم [اتفاقيات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل]".وأكد رئيس البرلمان الإيراني، أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن مصالح المنطقة، لمواجهة أي مؤامرات تهدف لزعزعة استقرارها.كما اعتبر قاليباف، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلال زيارته المزمعة إلى المنطقة، بات منفذا لبرامج ومشاريع الحكومة الإسرائيلية؛ ما يعد خطأ تاريخيا يضر بحكومة الولايات المتحدة نفسها.وحول العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع مع الدول الكبرى وألمانيا عام 2015، بيّن رئيس البرلمان الإيراني أنه ليس متفائلاً بأن الحكومة الاميركية الحالية قادرة على أخذ قرار صحيح في هذه المرحلة؛ قائلا، "لقد أظهرت الحد الأدنى من العقلانية في المفاوضات النووية".ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بجولة في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو الجاري، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق؛ ويبحث ملفات عديدة مع زعماء هذه الدول.

إيران

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إيران