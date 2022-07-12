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https://arabic.sputniknews.com/20220712/رئيس-الوزراء-الإسباني-ندفع-ثمنا-اقتصاديا-لمساعدة-أوكرانيا-1064989894.html
رئيس الوزراء الإسباني: ندفع ثمنا اقتصاديا لمساعدة أوكرانيا
رئيس الوزراء الإسباني: ندفع ثمنا اقتصاديا لمساعدة أوكرانيا
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن بلاده تدفع ثمنا اقتصاديا نتيجة مساعدة أوكرانيا، متوقعا تراجع النمو الاقتصادي. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T11:55+0000
2022-07-12T11:55+0000
العالم
اقتصاد
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ونوه سانشيز في كلمة أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسبانيا "حساسة" بشكل خاص أمام ارتفاع أسعار الطاقة.وأضاف "مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقي، "لكننا ندفع الثمن اقتصاديا"، وفق "رويترز".وأشار سانشيز إلى أن النمو الاقتصادي في إسبانيا سيكون أبطأ مما كان متوقعا في الأشهر المقبلة، واصفا ارتفاع التضخم بأنه "التحدي الأكبر لإسبانيا - وهو مرض خطير يؤثر على الجميع".فيما ذكرت صحيفة "gaceta" الإسبانية أن سانشيز تهرب من تحمل المسؤولية وألقي باللوم على الأحداث في أوكرانيا فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم.وقال سانشيز في كلمته: "سيتعين علينا تعزيز الالتزام الراسخ بمصادر الطاقة المتجددة والاستهلاك الذاتي، وسيتعين علينا تحسين الكفاءة وتوفير الطاقة".وأضاف "إسبانيا مؤيدة لأوروبا ليس بدافع المصلحة، ولكن عن قناعة. الدفاع عن أوروبا هو أفضل وسيلة للدفاع عن إسبانيا (..) تزحف الدبابات فوق أوروبا مرة أخرى، وتعود الأسعار إلى أرقام مضاعفة ويعود عدم اليقين إلى بعض المنازل التي كانت قد بدأت في التغلب على أسوأ جائحة منذ 100 عام".وقال إن إسبانيا ستفرض ضرائب استثنائية مؤقتة على شركات الكهرباء والمؤسسات المالية في 2023 و 2024 لمساعدة الإسبان على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.وأواخر الشهر الماضي، أظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم في إسبانيا قفز إلى أعلى مستوى له منذ عام 1985، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة.وارتفعت أسعار المستهلك في إسبانيا بشكل حاد بلغت نسبته 10.2% في يونيو/ حزيران على أساس سنوي، بزيادة من 8.7% عن الشهر السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/التضخم-في-إسبانيا-يسجل-أعلى-مستوى-منذ-عام-1985-عند-102-1064422240.html
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العالم, اقتصاد

رئيس الوزراء الإسباني: ندفع ثمنا اقتصاديا لمساعدة أوكرانيا

11:55 GMT 12.07.2022
© AP Photo / Manu Fernandezبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن بلاده تدفع ثمنا اقتصاديا نتيجة مساعدة أوكرانيا، متوقعا تراجع النمو الاقتصادي.
ونوه سانشيز في كلمة أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسبانيا "حساسة" بشكل خاص أمام ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف "مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقي، "لكننا ندفع الثمن اقتصاديا"، وفق "رويترز".
وأشار سانشيز إلى أن النمو الاقتصادي في إسبانيا سيكون أبطأ مما كان متوقعا في الأشهر المقبلة، واصفا ارتفاع التضخم بأنه "التحدي الأكبر لإسبانيا - وهو مرض خطير يؤثر على الجميع".
فيما ذكرت صحيفة "gaceta" الإسبانية أن سانشيز تهرب من تحمل المسؤولية وألقي باللوم على الأحداث في أوكرانيا فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم.
وقال سانشيز في كلمته: "سيتعين علينا تعزيز الالتزام الراسخ بمصادر الطاقة المتجددة والاستهلاك الذاتي، وسيتعين علينا تحسين الكفاءة وتوفير الطاقة".
وأضاف "إسبانيا مؤيدة لأوروبا ليس بدافع المصلحة، ولكن عن قناعة. الدفاع عن أوروبا هو أفضل وسيلة للدفاع عن إسبانيا (..) تزحف الدبابات فوق أوروبا مرة أخرى، وتعود الأسعار إلى أرقام مضاعفة ويعود عدم اليقين إلى بعض المنازل التي كانت قد بدأت في التغلب على أسوأ جائحة منذ 100 عام".
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
التضخم في إسبانيا يسجل أعلى مستوى منذ عام 1985 عند 10.2%
29 يونيو, 15:05 GMT
وقال إن إسبانيا ستفرض ضرائب استثنائية مؤقتة على شركات الكهرباء والمؤسسات المالية في 2023 و 2024 لمساعدة الإسبان على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.
وأواخر الشهر الماضي، أظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم في إسبانيا قفز إلى أعلى مستوى له منذ عام 1985، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة.
وارتفعت أسعار المستهلك في إسبانيا بشكل حاد بلغت نسبته 10.2% في يونيو/ حزيران على أساس سنوي، بزيادة من 8.7% عن الشهر السابق.
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