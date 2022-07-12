https://arabic.sputniknews.com/20220712/رئيس-روسكوسموس-يعلق-التعاون-مع-مناور-إيرا-الأوروبي-ويدعو-بوريل-للطيران-بنفسه-1065003447.html
رئيس "روسكوسموس" يعلق التعاون مع مناور "إيرا" الأوروبي ويدعو بوريل "للطيران بنفسه"
رئيس "روسكوسموس" يعلق التعاون مع مناور "إيرا" الأوروبي ويدعو بوريل "للطيران بنفسه"
قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين، إنه سيعطي الأمر لرواد الفضاء بوقف العمل مع الذراع المناور الأوروبي "إيرا"، والمثبت على... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T18:45+0000
2022-07-12T18:45+0000
2022-07-12T18:45+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتب روغوزين عبر قناته على تلغرام، اليوم الثلاثاء: "وأنا، بدوري، أعطي الأمر لطاقمنا في محطة الفضاء الدولية بالتوقف عن العمل مع مناور إيرا الأوروبي". وربط روغوزين اتخاذ هذا القرار على خلفية إنهاء التعاون في مهمة "إكسو مارس" من قبل وكالة الفضاء الأوروبية.وأردف روغوزين: "أعلن أشباخر عن إنهاء التعاون مع روسكوسموس في مهمة إكسو مارس، فهل قام رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، بصنع آلاف العلماء والمهندسين في أوروبا وروسيا الذين شطبهم بقراره؟ وهل هو مستعد للرد على تخريب مهمة المريخ المشتركة؟ لا، حاله كحال البيروقراطيين غير المسؤولين مثله في المفوضية الأوروبية، فهل أنتم مستعدون للرد على الإنسانية؟".وأشار روغوزين إلى أن "روسكوسموس ستبذل قصارى جهدها لإعادة مركبة الهبوط المريخية كازاتشوك من إيطاليا".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوموس-تعلن-إيقاف-تصدير-محركاتها-لألمانيا-وتنصحهم-باستخدام-المكانس-للتحليق-1059398055.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس "روسكوسموس" يعلق التعاون مع مناور "إيرا" الأوروبي ويدعو بوريل "للطيران بنفسه"
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قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين، إنه سيعطي الأمر لرواد الفضاء بوقف العمل مع الذراع المناور الأوروبي "إيرا"، والمثبت على الوحدة الروسية "ناوكا" التابعة لمحطة الفضاء الدولية.
وكتب روغوزين عبر قناته على تلغرام
، اليوم الثلاثاء: "وأنا، بدوري، أعطي الأمر لطاقمنا في محطة الفضاء الدولية بالتوقف عن العمل مع مناور إيرا الأوروبي".
وأضاف روغوزين ساخرا: "فليطر أشباخر (يقصد رئيس وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر) بنفسه إلى الفضاء مع رئيسه بوريل، والقيام بذلك في أقل شيء مفيد في حياتهم".
وربط روغوزين اتخاذ هذا القرار على خلفية إنهاء التعاون في مهمة "إكسو مارس" من قبل وكالة الفضاء الأوروبية.
وقال روغوزين: "ما نوع المريخ الذي يمكن أن نتحدث عنه مع الأوروبيين، وما نوع كوكب الزهرة مع الأمريكيين، إذا كانت حكوماتهم تحاول قتل أكبر عدد ممكن من الروس والأوكرانيين، وتزويد المجلس العسكري في كييف بأسلحة فتاكة؟".
وأردف روغوزين: "أعلن أشباخر عن إنهاء التعاون مع روسكوسموس في مهمة إكسو مارس، فهل قام رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، بصنع آلاف العلماء والمهندسين في أوروبا وروسيا الذين شطبهم بقراره؟ وهل هو مستعد للرد على تخريب مهمة المريخ المشتركة؟ لا، حاله كحال البيروقراطيين غير المسؤولين مثله في المفوضية الأوروبية، فهل أنتم مستعدون للرد على الإنسانية؟".
وأشار روغوزين إلى أن "روسكوسموس ستبذل قصارى جهدها لإعادة مركبة
الهبوط المريخية كازاتشوك من إيطاليا".