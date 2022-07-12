https://arabic.sputniknews.com/20220712/رئيس-وزراء-أوكرانيا-بلادنا-تلقت-3-مليارات-دولار-من-الولايات-المتحدة-في-غضون-أسبوعين-1064981061.html
رئيس وزراء أوكرانيا: بلادنا تلقت 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين
رئيس وزراء أوكرانيا: بلادنا تلقت 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين
أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن أوكرانيا تلقت ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T08:06+0000
2022-07-12T08:06+0000
2022-07-12T08:06+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال شميغال "منحة بقيمة 1.7 مليار دولار لميزانية أوكرانيا من الصندوق الاستئماني للبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذه هي المنحة الثانية من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين، ويبلغ إجمالي المساعدة 3 مليارات دولار".في أبريل/ نيسان، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن أوكرانيا تطلب من صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار شهريًا للحفاظ على استمرار الاقتصاد الوطني في الربع القادم.وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا للصحفيين في وقت سابق من اليون إن مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي سيناقش في اجتماع اليوم الثلاثاء تخصيص قرض بقمية مليار يورو لأوكرانيا، وعلى الأرجح سيوافق على منحه.وقال الوزير التشيكي، الذي بث بيانه على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، "سنناقش الدعم المالي الجديد لأوكرانيا، مليار يورو. أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
رئيس وزراء أوكرانيا: بلادنا تلقت 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين
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أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن أوكرانيا تلقت ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين.
وقال شميغال "منحة بقيمة 1.7 مليار دولار لميزانية أوكرانيا من الصندوق الاستئماني للبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذه هي المنحة الثانية من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين، ويبلغ إجمالي المساعدة 3 مليارات دولار".
في أبريل/ نيسان، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن أوكرانيا تطلب من صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار شهريًا للحفاظ على استمرار الاقتصاد الوطني في الربع القادم.
وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا للصحفيين في وقت سابق من اليون إن مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي سيناقش في اجتماع اليوم الثلاثاء تخصيص قرض بقمية مليار يورو لأوكرانيا، وعلى الأرجح سيوافق على منحه.
وقال الوزير التشيكي، الذي بث بيانه على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، "سنناقش الدعم المالي الجديد لأوكرانيا، مليار يورو. أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاق".