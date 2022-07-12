عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220712/رئيس-وزراء-أوكرانيا-بلادنا-تلقت-3-مليارات-دولار-من-الولايات-المتحدة-في-غضون-أسبوعين-1064981061.html
رئيس وزراء أوكرانيا: بلادنا تلقت 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين
رئيس وزراء أوكرانيا: بلادنا تلقت 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين
أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن أوكرانيا تلقت ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T08:06+0000
2022-07-12T08:06+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062577733_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_23880c10a20f8ac18eb886a6279e10b7.jpg
وقال شميغال "منحة بقيمة 1.7 مليار دولار لميزانية أوكرانيا من الصندوق الاستئماني للبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذه هي المنحة الثانية من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين، ويبلغ إجمالي المساعدة 3 مليارات دولار".في أبريل/ نيسان، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن أوكرانيا تطلب من صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار شهريًا للحفاظ على استمرار الاقتصاد الوطني في الربع القادم.وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا للصحفيين في وقت سابق من اليون إن مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي سيناقش في اجتماع اليوم الثلاثاء تخصيص قرض بقمية مليار يورو لأوكرانيا، وعلى الأرجح سيوافق على منحه.وقال الوزير التشيكي، الذي بث بيانه على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، "سنناقش الدعم المالي الجديد لأوكرانيا، مليار يورو. أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاق".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062577733_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_7c7ba29a749f667d0f31a5119d69fa6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

رئيس وزراء أوكرانيا: بلادنا تلقت 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين

08:06 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن أوكرانيا تلقت ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين.
وقال شميغال "منحة بقيمة 1.7 مليار دولار لميزانية أوكرانيا من الصندوق الاستئماني للبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذه هي المنحة الثانية من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين، ويبلغ إجمالي المساعدة 3 مليارات دولار".
في أبريل/ نيسان، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن أوكرانيا تطلب من صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار شهريًا للحفاظ على استمرار الاقتصاد الوطني في الربع القادم.
وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا للصحفيين في وقت سابق من اليون إن مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي سيناقش في اجتماع اليوم الثلاثاء تخصيص قرض بقمية مليار يورو لأوكرانيا، وعلى الأرجح سيوافق على منحه.
وقال الوزير التشيكي، الذي بث بيانه على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، "سنناقش الدعم المالي الجديد لأوكرانيا، مليار يورو. أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاق".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала