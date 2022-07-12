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https://arabic.sputniknews.com/20220712/روسيا-مستعدة-لإنتاج-أعداد-كبيرة-من-أقوى-الصواريخ-في-العالم-1064983419.html
روسيا مستعدة لإنتاج أعداد كبيرة من أقوى الصواريخ في العالم
روسيا مستعدة لإنتاج أعداد كبيرة من أقوى الصواريخ في العالم
تواصل روسيا استعداداتها لتصنيع صواريخ "سارمات". 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T08:22+0000
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روسيا
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ونوه رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إلى أن صاروخ "سارمات" يعد أقوى صاروخ بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية في العالم.وأشار إلى أن العمل جارٍ لتحضير أقوى صاروخ في العالم للمزيد من التجارب توطئة لإنتاج أعداد كبيرة منه.وكان روغوزين قد تفقد مصنع "كراسماش" في مدينة كراسنويارسك، فوجده جاهزا لإنتاج أعداد كبيرة من صواريخ "سارمات".وشهد يوم 20 أبريل/ نيسان 2022 أول تجربة لإطلاق صاروخ "سارمات".يجدر بالذكر أن صاروخ "سارمات" يستطيع الوصول إلى أي مكان على الأرض عبر القطب الشمالي أو القطب الجنوبي.
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روسيا

روسيا مستعدة لإنتاج أعداد كبيرة من أقوى الصواريخ في العالم

08:22 GMT 12.07.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصوراختبار صاروخ "سارمات"
اختبار صاروخ سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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تواصل روسيا استعداداتها لتصنيع صواريخ "سارمات".
ونوه رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إلى أن صاروخ "سارمات" يعد أقوى صاروخ بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية في العالم.
وأشار إلى أن العمل جارٍ لتحضير أقوى صاروخ في العالم للمزيد من التجارب توطئة لإنتاج أعداد كبيرة منه.
وكان روغوزين قد تفقد مصنع "كراسماش" في مدينة كراسنويارسك، فوجده جاهزا لإنتاج أعداد كبيرة من صواريخ "سارمات".
وشهد يوم 20 أبريل/ نيسان 2022 أول تجربة لإطلاق صاروخ "سارمات".
يجدر بالذكر أن صاروخ "سارمات" يستطيع الوصول إلى أي مكان على الأرض عبر القطب الشمالي أو القطب الجنوبي.
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