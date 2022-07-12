https://arabic.sputniknews.com/20220712/روسيا-مستعدة-لإنتاج-أعداد-كبيرة-من-أقوى-الصواريخ-في-العالم-1064983419.html
روسيا مستعدة لإنتاج أعداد كبيرة من أقوى الصواريخ في العالم
روسيا مستعدة لإنتاج أعداد كبيرة من أقوى الصواريخ في العالم
تواصل روسيا استعداداتها لتصنيع صواريخ "سارمات". 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T08:22+0000
2022-07-12T08:22+0000
2022-07-12T08:22+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103933/89/1039338945_6:0:1903:1067_1920x0_80_0_0_eb9e58505822907abcef36a5b110c2b1.jpg
ونوه رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إلى أن صاروخ "سارمات" يعد أقوى صاروخ بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية في العالم.وأشار إلى أن العمل جارٍ لتحضير أقوى صاروخ في العالم للمزيد من التجارب توطئة لإنتاج أعداد كبيرة منه.وكان روغوزين قد تفقد مصنع "كراسماش" في مدينة كراسنويارسك، فوجده جاهزا لإنتاج أعداد كبيرة من صواريخ "سارمات".وشهد يوم 20 أبريل/ نيسان 2022 أول تجربة لإطلاق صاروخ "سارمات".يجدر بالذكر أن صاروخ "سارمات" يستطيع الوصول إلى أي مكان على الأرض عبر القطب الشمالي أو القطب الجنوبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103933/89/1039338945_243:0:1666:1067_1920x0_80_0_0_7e432e541716255c9e839fa182ea0bb2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا مستعدة لإنتاج أعداد كبيرة من أقوى الصواريخ في العالم
تابعنا عبر
تواصل روسيا استعداداتها لتصنيع صواريخ "سارمات".
ونوه
رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إلى أن صاروخ "سارمات" يعد أقوى صاروخ بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية في العالم.
وأشار إلى أن العمل جارٍ لتحضير أقوى صاروخ في العالم للمزيد من التجارب توطئة لإنتاج أعداد كبيرة منه.
وكان روغوزين قد تفقد مصنع "كراسماش" في مدينة كراسنويارسك، فوجده جاهزا لإنتاج أعداد كبيرة من صواريخ "سارمات".
وشهد يوم 20 أبريل/ نيسان 2022 أول تجربة لإطلاق صاروخ "سارمات".
يجدر بالذكر أن صاروخ "سارمات" يستطيع الوصول إلى أي مكان على الأرض عبر القطب الشمالي أو القطب الجنوبي.