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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/سفير-روسيا-تخليص-أوكرانيا-من-النازية-من-أجل-الأجيال-القادمة-1064974489.html
سفير روسيا: تخليص أوكرانيا من النازية من أجل الأجيال القادمة
سفير روسيا: تخليص أوكرانيا من النازية من أجل الأجيال القادمة
شدد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، على ضرورة تحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T05:25+0000
2022-07-12T05:33+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
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قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي نظمته روسيا حول مكافحة النازية والفاشية في أوكرانيا، الاثنين:هذا وأكدت السلطات الحالية في أوكرانيا تبعيتها للنازية حينما وجهت قواتها، الاثنين، ضربة صاروخية إلى المواطنين الآمنين في مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، جنوبي البلاد.
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العالم

سفير روسيا: تخليص أوكرانيا من النازية من أجل الأجيال القادمة

05:25 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 05:33 GMT 12.07.2022)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الذهاب إلى بنك الصورآثار القصف الأوكراني على دار الولادة في مدينة دونيتسك
آثار القصف الأوكراني على دار الولادة في مدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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شدد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، على ضرورة تحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين.
قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي نظمته روسيا حول مكافحة النازية والفاشية في أوكرانيا، الاثنين:
تكريما لذكرى المقاتلين القدامى (الذين كافحوا النازية والفاشية خلال الحرب العالمية الثانية) ومن أجل الأجيال القادمة لا بد من إنجاز مهمة تخليص أوكرانيا من النازية. إننا نعرف ما نفعل، فنتصرف على نحو صائب رافضين بعث النازية من جديد على حدودنا.
هذا وأكدت السلطات الحالية في أوكرانيا تبعيتها للنازية حينما وجهت قواتها، الاثنين، ضربة صاروخية إلى المواطنين الآمنين في مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، جنوبي البلاد.
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