https://arabic.sputniknews.com/20220712/سفير-روسيا-تخليص-أوكرانيا-من-النازية-من-أجل-الأجيال-القادمة-1064974489.html
سفير روسيا: تخليص أوكرانيا من النازية من أجل الأجيال القادمة
سفير روسيا: تخليص أوكرانيا من النازية من أجل الأجيال القادمة
شدد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، على ضرورة تحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T05:25+0000
2022-07-12T05:25+0000
2022-07-12T05:33+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
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قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي نظمته روسيا حول مكافحة النازية والفاشية في أوكرانيا، الاثنين:هذا وأكدت السلطات الحالية في أوكرانيا تبعيتها للنازية حينما وجهت قواتها، الاثنين، ضربة صاروخية إلى المواطنين الآمنين في مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، جنوبي البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سفير روسيا: تخليص أوكرانيا من النازية من أجل الأجيال القادمة
05:25 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 05:33 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
شدد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، على ضرورة تحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين.
قال
دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي نظمته روسيا حول مكافحة النازية والفاشية في أوكرانيا، الاثنين:
تكريما لذكرى المقاتلين القدامى (الذين كافحوا النازية والفاشية خلال الحرب العالمية الثانية) ومن أجل الأجيال القادمة لا بد من إنجاز مهمة تخليص أوكرانيا من النازية. إننا نعرف ما نفعل، فنتصرف على نحو صائب رافضين بعث النازية من جديد على حدودنا.
هذا وأكدت السلطات الحالية في أوكرانيا تبعيتها للنازية حينما وجهت قواتها، الاثنين، ضربة صاروخية إلى المواطنين الآمنين في مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، جنوبي البلاد.