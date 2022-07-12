https://arabic.sputniknews.com/20220712/سلطات-أوديسا-تقترح-استبدال-تمثال-كاترين-الثانية-بآخر-لممثل-إباحي--1065000477.html
سلطات أوديسا تقترح استبدال تمثال كاترين الثانية بآخر لممثل إباحي
سلطات أوديسا تقترح استبدال تمثال كاترين الثانية بآخر لممثل إباحي
جمعت سلطات أوديسا عريضة تدعو إلى هدم النصب التذكاري للإمبراطورة الروسية كاترين الثانية في أوديسا واستبداله بتمثال آخر للممثل الإباحي بيلي هارينغتون. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T16:03+0000
2022-07-12T16:03+0000
2022-07-12T16:03+0000
العالم
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أشار أصحاب الاقتراح إلى أنهم يعتبرون كاترين العظيمة "مدمرة الدولة والثقافة الأوكرانية".وأكدوا أن شخصية الممثل الأمريكي، كما هو مذكور في الوثيقة، على العكس من ذلك، سوف "تبهج" المواطنين وستشير إلى دعم كييف لحركة المثليين.وفقا للقانون الأوكراني، فإن الرئيس ملزم بالنظر والرد على أي عريضة على موقعه الرسمي على الإنترنت في حال جمعت أكثر من 25 ألف توقيع.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/الدفاع-الروسية-القوات-تدمر-باستخدام-إسكندر-بطاريات-هاربون-الأمريكية-في-أوديسا-1064986320.html
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العالم
سلطات أوديسا تقترح استبدال تمثال كاترين الثانية بآخر لممثل إباحي
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جمعت سلطات أوديسا عريضة تدعو إلى هدم النصب التذكاري للإمبراطورة الروسية كاترين الثانية في أوديسا واستبداله بتمثال آخر للممثل الإباحي بيلي هارينغتون.
أشار أصحاب الاقتراح إلى أنهم يعتبرون كاترين العظيمة "مدمرة الدولة والثقافة الأوكرانية".
وأكدوا أن شخصية الممثل الأمريكي، كما هو مذكور في الوثيقة، على العكس من ذلك، سوف "تبهج" المواطنين وستشير إلى دعم كييف لحركة المثليين.
وفقا للقانون الأوكراني، فإن الرئيس ملزم بالنظر والرد على أي عريضة على موقعه الرسمي على الإنترنت في حال جمعت أكثر من 25 ألف توقيع.