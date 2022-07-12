عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220712/صحيفة-إعلان-استقالة-رئيس-سريلانكا-اليوم-1064976429.html
صحيفة: إعلان استقالة رئيس سريلانكا غدا
صحيفة: إعلان استقالة رئيس سريلانكا غدا
أفادت صحيفة بريطانية بأن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا وقع خطاب استقالته، وسيعلن رئيس البرلمان ذلك للأمة غدا الأربعاء. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T07:08+0000
2022-07-12T07:12+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064966491_0:293:1883:1352_1920x0_80_0_0_504d131ca814dd935fb16f241409aa81.jpg
وذكرت "ديلي ميرور" إنه تم التوقيع على خطاب استقالة الرئيس وتسليمه إلى مسؤول حكومي كبير سيقوم بدوره بتسليمه إلى رئيس البرلمان.وأضافت أن رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا الذي تم إبلاغه بالخطاب سيصدر بعد ذلك إعلانا عاما، اليوم، ينهي رئاسة جوتابايا راجاباكسا.وانتشرت التكهنات أمس الأول (السبت) بأن راجاباكسا قد غادر الجزيرة بالفعل، لكن هذه التقارير قوبلت بالرفض من قبل مصادر رفيعة مقرّبة من الرئيس أكدت أن راجاباكسا لا يزال في البلاد ويتم حمايته من قبل القوات المسلحة.وبحسب الصحيفة "قبل أحداث الشغب في 9 يوليو بقليل، تم إخلاء راجاباكسا من مقر رئاسة الجمهورية في فورت من قبل قوات الأمن وتم حمايته على متن سفينة بحرية داخل المياه الإقليمية للبلاد لأسباب أمنية".وقالت مصادر مقربة منه إن راجاباكسا إن الأخير التقى بقادة الجيش وقوات الأمن وما زال داخل البلاد، لكن مكان وجوده غير معروف، ومن المرجح أن يغادر البلاد هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق أمام رئيس جديد لأداء اليمين وتشكيل حكومة بمشاركة جميع الأحزاب.ومن المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، غدا الأربعاء، اليمين كرئيس لفترة مؤقتة حتى يتم اختيار رئيس جديد من قبل البرلمان في 20 يوليو/تموز الجاري.وقال رئيس مجلس النواب ماهيندا يابا أبيواردينا في بيان إن قادة الحزب قرروا انتخاب رئيس جديد في 20 يوليو حتى التصويت في البرلمان وفق أحكام الدستور.وتشهد سريلانكا منذ أيام مظاهرات عارمة للمطالبة باستقالة راغاباكسا، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.وكان رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، قد وافق السبت على الاستقالة من منصبه بعد مطالبات من قادة الأحزاب في البلاد خلال اجتماع عقدوه لمناقشة الأوضاع بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا من مقر إقامته قبيل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في نقص حاد في السلع الأساسية.وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين الغاضبين الذين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع الرئاسي.والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء السريلانكي انهيار اقتصاد بلاده بالكامل وعدم قدرتها حتى على دفع مستحقات واردات البترول.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/الخارجية-الروسية-تعلن-عزم-موسكو-التعاون-مع-حكومة-سريلانكا-الجديدة-1064968035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064966491_0:116:1883:1528_1920x0_80_0_0_167772abcd4a0da5eec7be7e932daa6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

صحيفة: إعلان استقالة رئيس سريلانكا غدا

07:08 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 07:12 GMT 12.07.2022)
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAرئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا
رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
تابعنا عبرTelegram
أفادت صحيفة بريطانية بأن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا وقع خطاب استقالته، وسيعلن رئيس البرلمان ذلك للأمة غدا الأربعاء.
وذكرت "ديلي ميرور" إنه تم التوقيع على خطاب استقالة الرئيس وتسليمه إلى مسؤول حكومي كبير سيقوم بدوره بتسليمه إلى رئيس البرلمان.
وأضافت أن رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا الذي تم إبلاغه بالخطاب سيصدر بعد ذلك إعلانا عاما، اليوم، ينهي رئاسة جوتابايا راجاباكسا.
وانتشرت التكهنات أمس الأول (السبت) بأن راجاباكسا قد غادر الجزيرة بالفعل، لكن هذه التقارير قوبلت بالرفض من قبل مصادر رفيعة مقرّبة من الرئيس أكدت أن راجاباكسا لا يزال في البلاد ويتم حمايته من قبل القوات المسلحة.
وبحسب الصحيفة "قبل أحداث الشغب في 9 يوليو بقليل، تم إخلاء راجاباكسا من مقر رئاسة الجمهورية في فورت من قبل قوات الأمن وتم حمايته على متن سفينة بحرية داخل المياه الإقليمية للبلاد لأسباب أمنية".
وقالت مصادر مقربة منه إن راجاباكسا إن الأخير التقى بقادة الجيش وقوات الأمن وما زال داخل البلاد، لكن مكان وجوده غير معروف، ومن المرجح أن يغادر البلاد هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق أمام رئيس جديد لأداء اليمين وتشكيل حكومة بمشاركة جميع الأحزاب.
ومن المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، غدا الأربعاء، اليمين كرئيس لفترة مؤقتة حتى يتم اختيار رئيس جديد من قبل البرلمان في 20 يوليو/تموز الجاري.
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
الخارجية الروسية تعلن عزم موسكو التعاون مع حكومة سريلانكا الجديدة
أمس, 15:55 GMT
وقال رئيس مجلس النواب ماهيندا يابا أبيواردينا في بيان إن قادة الحزب قرروا انتخاب رئيس جديد في 20 يوليو حتى التصويت في البرلمان وفق أحكام الدستور.
وتشهد سريلانكا منذ أيام مظاهرات عارمة للمطالبة باستقالة راغاباكسا، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وكان رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، قد وافق السبت على الاستقالة من منصبه بعد مطالبات من قادة الأحزاب في البلاد خلال اجتماع عقدوه لمناقشة الأوضاع بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا من مقر إقامته قبيل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في نقص حاد في السلع الأساسية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين الغاضبين الذين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع الرئاسي.
والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء السريلانكي انهيار اقتصاد بلاده بالكامل وعدم قدرتها حتى على دفع مستحقات واردات البترول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала