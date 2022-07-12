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صندوق النقد الدولي يقلص توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي
صندوق النقد الدولي يقلص توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي
خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2022 إلى 2.3 بالمئة، ورفع توقعاته للنمو، خلال العام القادم إلى 1... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T23:15+0000
2022-07-12T23:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما جاء في تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، فقد "توقع الصندوق الدولي تراجع حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي مقارنة بتقديرات شهر نيسان/ أبريل بنسبة 1.4٪ و 1.3٪ العام الجاري والعام المقبل.وأشار البيان إلى أن تجنب الركود في الولايات المتحدة أصبح صعبًا بشكل متزايد، بعد الأزمة الأوكرانية، ووباء فيروس كورونا، كما أن القيود المفروضة على العرض تخلق تحديات إضافية.هذا وخفض صندوق النقد الدولي، في نيسان/ أبريل الماضي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2022 إلى 3.7 بالمئة من تقديرات يناير البالغة 4 بالمئة.
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الولايات المتحدة الأمريكية

صندوق النقد الدولي يقلص توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي

23:15 GMT 12.07.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2022 إلى 2.3 بالمئة، ورفع توقعاته للنمو، خلال العام القادم إلى 1 بالمئة.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما جاء في تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، فقد "توقع الصندوق الدولي تراجع حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي مقارنة بتقديرات شهر نيسان/ أبريل بنسبة 1.4٪ و 1.3٪ العام الجاري والعام المقبل.
وأشار البيان إلى أن تجنب الركود في الولايات المتحدة أصبح صعبًا بشكل متزايد، بعد الأزمة الأوكرانية، ووباء فيروس كورونا، كما أن القيود المفروضة على العرض تخلق تحديات إضافية.
هذا وخفض صندوق النقد الدولي، في نيسان/ أبريل الماضي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2022 إلى 3.7 بالمئة من تقديرات يناير البالغة 4 بالمئة.
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