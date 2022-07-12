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"طالبان" تكشف حقيقة وقوع اشتباكات على الحدود مع إيران
"طالبان" تكشف حقيقة وقوع اشتباكات على الحدود مع إيران
كشف مسؤولون بإدارة رئاسة الإعلام والثقافة في ولاية نيمروز الأفغانية حقيقة وقوع اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات حركة "طالبان". 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T16:07+0000
2022-07-12T16:07+0000
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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني بولاية نيمروز الأفغانية عدم وقوع أي اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات حركة "طالبان".وكانت بعض وسائل الإعلام الأفغانية قد نشرت أنباء عن اندلاع حرب بين قوات "طالبان" وحرس الحدود الإيراني في ضواحي مدينة كانغ بولاية نيمروز، إلا أن هذه الأنباء المتضاربة قوبلت بالرفض من قبل المسؤولين المحليين في هذه الولاية الأفغانية، التي تقع على الحدود مع إيران.وذكرت مصادر محلية في منطقة شوك التابعة لمدينة كونغ بولاية نيمروز، أنه وقعت مشادة استمرت عدة ساعات، أمس الاثنين، حول الأرض بين قوات حرس الحدود الإيرانية و"طالبان".وعقب تلك المشادة، نشرت بعض وسائل الإعلام الأفغانية أنباء عن اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وأفغانستان، إلا أن أحد المصادر الأمنية في ولاية نيمروز، قد أكد أنه بعد دخول عربة ترانزيت اعتزمت تفريغ النفط داخل الأراضي الأفغانية في هذه الولاية، وقع سوء تفاهم بين قوات حرس الحدود الإيرانية والأفغانية، وهو الأمر الذي تسبب في توتر طفيف وخلاف استمر عدة ساعات، إلا أن الوضع عاد إلى طبيعته بوساطة المسؤولين الأمنيين من الجانبين.واستمرت التوترات لساعات قليلة، أمس، بسبب سوء تفاهم بين قوات حرس الحدود الإيرانية وطالبان، لكن الهدوء التام يخيم الآن على المناطق الحدودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/وصول-أول-شحنة-مساعدات-من-الهلال-الأحمر-الإيراني-إلى-أفغانستان-1064143712.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار العالم الآن

"طالبان" تكشف حقيقة وقوع اشتباكات على الحدود مع إيران

16:07 GMT 12.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangueعناصر من حركة "طالبان" يستمتعون برحلة على متن قارب في سد قرغة، الواقع على أطراف كابول، أفغانستان، 24 سبتمبر 2021.
عناصر من حركة طالبان يستمتعون برحلة على متن قارب في سد قرغة، الواقع على أطراف كابول، أفغانستان، 24 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
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كشف مسؤولون بإدارة رئاسة الإعلام والثقافة في ولاية نيمروز الأفغانية حقيقة وقوع اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات حركة "طالبان".
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني بولاية نيمروز الأفغانية عدم وقوع أي اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات حركة "طالبان".
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وكانت بعض وسائل الإعلام الأفغانية قد نشرت أنباء عن اندلاع حرب بين قوات "طالبان" وحرس الحدود الإيراني في ضواحي مدينة كانغ بولاية نيمروز، إلا أن هذه الأنباء المتضاربة قوبلت بالرفض من قبل المسؤولين المحليين في هذه الولاية الأفغانية، التي تقع على الحدود مع إيران.
وذكرت مصادر محلية في منطقة شوك التابعة لمدينة كونغ بولاية نيمروز، أنه وقعت مشادة استمرت عدة ساعات، أمس الاثنين، حول الأرض بين قوات حرس الحدود الإيرانية و"طالبان".
وعقب تلك المشادة، نشرت بعض وسائل الإعلام الأفغانية أنباء عن اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وأفغانستان، إلا أن أحد المصادر الأمنية في ولاية نيمروز، قد أكد أنه بعد دخول عربة ترانزيت اعتزمت تفريغ النفط داخل الأراضي الأفغانية في هذه الولاية، وقع سوء تفاهم بين قوات حرس الحدود الإيرانية والأفغانية، وهو الأمر الذي تسبب في توتر طفيف وخلاف استمر عدة ساعات، إلا أن الوضع عاد إلى طبيعته بوساطة المسؤولين الأمنيين من الجانبين.
واستمرت التوترات لساعات قليلة، أمس، بسبب سوء تفاهم بين قوات حرس الحدود الإيرانية وطالبان، لكن الهدوء التام يخيم الآن على المناطق الحدودية.
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