https://arabic.sputniknews.com/20220712/طالبان-تكشف-حقيقة-وقوع-اشتباكات-على-الحدود-مع-إيران-1065000573.html

"طالبان" تكشف حقيقة وقوع اشتباكات على الحدود مع إيران

"طالبان" تكشف حقيقة وقوع اشتباكات على الحدود مع إيران

كشف مسؤولون بإدارة رئاسة الإعلام والثقافة في ولاية نيمروز الأفغانية حقيقة وقوع اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات حركة "طالبان". 12.07.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني بولاية نيمروز الأفغانية عدم وقوع أي اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات حركة "طالبان".وكانت بعض وسائل الإعلام الأفغانية قد نشرت أنباء عن اندلاع حرب بين قوات "طالبان" وحرس الحدود الإيراني في ضواحي مدينة كانغ بولاية نيمروز، إلا أن هذه الأنباء المتضاربة قوبلت بالرفض من قبل المسؤولين المحليين في هذه الولاية الأفغانية، التي تقع على الحدود مع إيران.وذكرت مصادر محلية في منطقة شوك التابعة لمدينة كونغ بولاية نيمروز، أنه وقعت مشادة استمرت عدة ساعات، أمس الاثنين، حول الأرض بين قوات حرس الحدود الإيرانية و"طالبان".وعقب تلك المشادة، نشرت بعض وسائل الإعلام الأفغانية أنباء عن اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وأفغانستان، إلا أن أحد المصادر الأمنية في ولاية نيمروز، قد أكد أنه بعد دخول عربة ترانزيت اعتزمت تفريغ النفط داخل الأراضي الأفغانية في هذه الولاية، وقع سوء تفاهم بين قوات حرس الحدود الإيرانية والأفغانية، وهو الأمر الذي تسبب في توتر طفيف وخلاف استمر عدة ساعات، إلا أن الوضع عاد إلى طبيعته بوساطة المسؤولين الأمنيين من الجانبين.واستمرت التوترات لساعات قليلة، أمس، بسبب سوء تفاهم بين قوات حرس الحدود الإيرانية وطالبان، لكن الهدوء التام يخيم الآن على المناطق الحدودية.

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