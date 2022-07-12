https://arabic.sputniknews.com/20220712/طبيب-يحذر-فئة-من-الأشخاص-من-تناول-البازلاء-1064975212.html
طبيب يحذر فئة من الأشخاص من تناول البازلاء
طبيب يحذر فئة من الأشخاص من تناول البازلاء
تحدثت خبيرة تغذية روسية عن فوائد البازلاء وما تحتوي على مواد غذائية مفيدة محذرة في الوقت نفسه فئة من الأشخاص من تناولها. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T06:31+0000
2022-07-12T06:31+0000
2022-07-12T06:38+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102634/90/1026349069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ae78194aea4ad927260e48ce63d98114.jpg
ففي لقاء مع "سبوتنيك"، قالت آنا بيلوسوفا، أن البازلاء تعتبر مصدرا ممتازا للبروتين، والأطباق التي يتم فيها دمج هذا المنتج مع اللحوم تحتوي على مجموعة مثالية من الأحماض الأمينية، بالإضافة لغناه بفيتامين ب.ناصحة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمل الجهاز الهضمي بضرورة إضافة البازلاء لبرنامجهم الغذائي، قائلة:مضيفة يجب أن نتذكر أن البازلاء، مثل جميع البقوليات، تزيد من تكوين الغازات، وإذا كان الشخص يعاني من مشكلة مثل الانتفاخ، فمن الأفضل عدم تناولها مؤقتا.وحذرت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من "البيلة البولية" من تناول البازلاء، حيث يمكن أن يؤدي حمض اليوريك الموجود في البازلاء سلبا على حالة المفاصل والكلى للمرضى الذين يعانون من الضطراب الأيضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102634/90/1026349069_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_905c09b9749e4ed2607acd28cb64c222.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
طبيب يحذر فئة من الأشخاص من تناول البازلاء
06:31 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 06:38 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
تحدثت خبيرة تغذية روسية عن فوائد البازلاء وما تحتوي على مواد غذائية مفيدة محذرة في الوقت نفسه فئة من الأشخاص من تناولها.
ففي لقاء مع "سبوتنيك"، قالت آنا بيلوسوفا، أن البازلاء تعتبر مصدرا
ممتازا للبروتين، والأطباق التي يتم فيها دمج هذا المنتج مع اللحوم تحتوي على مجموعة مثالية من الأحماض الأمينية، بالإضافة لغناه بفيتامين ب.
ناصحة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمل الجهاز الهضمي بضرورة إضافة البازلاء لبرنامجهم الغذائي، قائلة:
يمكننا تناول البازلاء مرة أو مرتين إسبوعيا للحفاظ على عمل مثالي للأمعاء، كما ويمكن صنع حساء منه يمكن للأشخاص الذين يعانون من الإمساك من تناوله، ويكفي لصنعه 4 إلى 5 ملاعق من البازلاء.
مضيفة يجب أن نتذكر أن البازلاء، مثل جميع البقوليات، تزيد من تكوين الغازات، وإذا كان الشخص يعاني من مشكلة مثل الانتفاخ، فمن الأفضل عدم تناولها مؤقتا.
وحذرت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من "البيلة البولية" من تناول البازلاء، حيث يمكن أن يؤدي حمض اليوريك الموجود في البازلاء سلبا على حالة المفاصل والكلى للمرضى الذين يعانون من الضطراب الأيضي.