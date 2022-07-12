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https://arabic.sputniknews.com/20220712/قاعدة-لسلاح-الجو-الملكي-البريطاني-تعلق-الرحلات-الجوية-بسبب-ذوبان-المدرج-1064988016.html
قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني تعلق الرحلات الجوية "بسبب ذوبان المدرج"
قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني تعلق الرحلات الجوية "بسبب ذوبان المدرج"
ذكرت وسائل إعلام إنجليزية نقلاً عن مصادر أن الأنشطة والعمليات في قاعدة "كرانويل" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في لينكولنشاير قد تم تعليقها بسبب "الحرارة... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T10:52+0000
2022-07-12T10:52+0000
بريطانيا
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ذكرت وسائل إعلام إنجليزية نقلاً عن مصادر أن الأنشطة والعمليات في قاعدة "كرانويل" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في لينكولنشاير قد تم تعليقها بسبب "الحرارة الشديدة التي أدت إلى ذوبان بعض أجزاء مدرج الطيران".وأوضح المصدر لشبكة سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء: "المدرج قد ذاب بسبب الحرارة العالية، لذلك تم تعليق جميع الرحلات الجوية في كرانويل يوم (أمس) الإثنين".وأضافت الشبكة أن "القاعدة الجوية المذكورة في لينكولنشاير هي قاعدة رئيسية لبريطانيا".وقال المصدر إن "عناصر من سلاح الجو الملكي كانوا يدهنون نعال أحذيتهم وعجلات الطائرات بمادة القطران لأن المدرج قد لان بسبب أشعة الشمس".وتابع المصدر: "بسبب هذا الوضع، اضطر حوالي 60 طالبًا يخضعون لتدريب الطيران الأولي إلى تعليق دروسهم".وبحسب الشبكة، فقد ارتفعت درجات الحرارة في بريطانيا بشكل حاد في الأيام الأخيرة، لتصل إلى 32 درجة مئوية.
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قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني تعلق الرحلات الجوية "بسبب ذوبان المدرج"

10:52 GMT 12.07.2022
© AP Photo / Alastair Grantقاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999
قاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Alastair Grant
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ذكرت وسائل إعلام إنجليزية نقلاً عن مصادر أن الأنشطة والعمليات في قاعدة "كرانويل" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في لينكولنشاير قد تم تعليقها بسبب "الحرارة الشديدة التي أدت إلى ذوبان بعض أجزاء مدرج الطيران".
وأوضح المصدر لشبكة سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء: "المدرج قد ذاب بسبب الحرارة العالية، لذلك تم تعليق جميع الرحلات الجوية في كرانويل يوم (أمس) الإثنين".
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وأضافت الشبكة أن "القاعدة الجوية المذكورة في لينكولنشاير هي قاعدة رئيسية لبريطانيا".
وقال المصدر إن "عناصر من سلاح الجو الملكي كانوا يدهنون نعال أحذيتهم وعجلات الطائرات بمادة القطران لأن المدرج قد لان بسبب أشعة الشمس".
وتابع المصدر: "بسبب هذا الوضع، اضطر حوالي 60 طالبًا يخضعون لتدريب الطيران الأولي إلى تعليق دروسهم".
وبحسب الشبكة، فقد ارتفعت درجات الحرارة في بريطانيا بشكل حاد في الأيام الأخيرة، لتصل إلى 32 درجة مئوية.
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