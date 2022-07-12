https://arabic.sputniknews.com/20220712/قاعدة-لسلاح-الجو-الملكي-البريطاني-تعلق-الرحلات-الجوية-بسبب-ذوبان-المدرج-1064988016.html
قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني تعلق الرحلات الجوية "بسبب ذوبان المدرج"
قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني تعلق الرحلات الجوية "بسبب ذوبان المدرج"
ذكرت وسائل إعلام إنجليزية نقلاً عن مصادر أن الأنشطة والعمليات في قاعدة "كرانويل" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في لينكولنشاير قد تم تعليقها بسبب "الحرارة... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T10:52+0000
2022-07-12T10:52+0000
2022-07-12T10:52+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060393879_176:0:2050:1054_1920x0_80_0_0_0318d74e7ca8485c908f781ecd7675cb.jpg
ذكرت وسائل إعلام إنجليزية نقلاً عن مصادر أن الأنشطة والعمليات في قاعدة "كرانويل" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في لينكولنشاير قد تم تعليقها بسبب "الحرارة الشديدة التي أدت إلى ذوبان بعض أجزاء مدرج الطيران".وأوضح المصدر لشبكة سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء: "المدرج قد ذاب بسبب الحرارة العالية، لذلك تم تعليق جميع الرحلات الجوية في كرانويل يوم (أمس) الإثنين".وأضافت الشبكة أن "القاعدة الجوية المذكورة في لينكولنشاير هي قاعدة رئيسية لبريطانيا".وقال المصدر إن "عناصر من سلاح الجو الملكي كانوا يدهنون نعال أحذيتهم وعجلات الطائرات بمادة القطران لأن المدرج قد لان بسبب أشعة الشمس".وتابع المصدر: "بسبب هذا الوضع، اضطر حوالي 60 طالبًا يخضعون لتدريب الطيران الأولي إلى تعليق دروسهم".وبحسب الشبكة، فقد ارتفعت درجات الحرارة في بريطانيا بشكل حاد في الأيام الأخيرة، لتصل إلى 32 درجة مئوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/أحد-مرشحي-منصب-رئاسة-وزراء-بريطانيا-يقترح-طرد-الروس-من-البلاد-1064927970.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060393879_410:0:1815:1054_1920x0_80_0_0_afda010f24f8fc5c01c474d79c90898a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني تعلق الرحلات الجوية "بسبب ذوبان المدرج"
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إنجليزية نقلاً عن مصادر أن الأنشطة والعمليات في قاعدة "كرانويل" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في لينكولنشاير قد تم تعليقها بسبب "الحرارة الشديدة التي أدت إلى ذوبان بعض أجزاء مدرج الطيران".
وأوضح المصدر لشبكة سكاي نيوز
، اليوم الثلاثاء: "المدرج قد ذاب بسبب الحرارة العالية، لذلك تم تعليق جميع الرحلات الجوية في كرانويل يوم (أمس) الإثنين".
وأضافت الشبكة أن "القاعدة الجوية المذكورة في لينكولنشاير هي قاعدة رئيسية لبريطانيا".
وقال المصدر إن "عناصر من سلاح الجو الملكي كانوا يدهنون نعال أحذيتهم وعجلات الطائرات بمادة القطران لأن المدرج قد لان بسبب أشعة الشمس".
وتابع المصدر: "بسبب هذا الوضع، اضطر حوالي 60 طالبًا يخضعون لتدريب الطيران الأولي إلى تعليق دروسهم".
وبحسب الشبكة، فقد ارتفعت درجات الحرارة في بريطانيا
بشكل حاد في الأيام الأخيرة، لتصل إلى 32 درجة مئوية.