https://arabic.sputniknews.com/20220712/لبنان-يستورد-35-ألف-طن-من-القمح-من-أوكرانيا-وروسيا-1065005155.html
لبنان يستورد 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا
لبنان يستورد 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا
أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاحن اللبنانية أحمد حطيط، الثلاثاء أن لبنان سيتسلم 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا، خلال الأسبوع الجاري. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T21:32+0000
2022-07-12T21:32+0000
2022-07-12T21:32+0000
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/09/1043000911_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_face14e8cd14067b35c1c1c6b137c9ee.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال حطيط: "السفن تبحر من ميناءي ريني وإسماعيل على ضفاف نهر الدانوب في أوكرانيا وميناءي روستوف أون دون والقوقاز الروسيين"، وفقا لوكالة رويترز.ويمكن أن تساعد هذه الشحنات في التخفيف من نقص القمح الذي ترك بعض المتاجر الكبرى خالية من الخبز في الأيام الأخيرة.واستورد لبنان نحو 754 ألف طن من القمح خلال عام 2021، بحسب إحصاءات الجمارك، بمتوسط استهلاك حوالي 60 ألف طن من القمح شهريا.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/09/1043000911_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9a4d71ebf697513c6811c9ba8e406ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان
لبنان يستورد 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا
تابعنا عبر
أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاحن اللبنانية أحمد حطيط، الثلاثاء أن لبنان سيتسلم 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا، خلال الأسبوع الجاري.
موسكو - سبوتنيك
. وقال حطيط: "السفن تبحر من ميناءي ريني وإسماعيل على ضفاف نهر الدانوب في أوكرانيا وميناءي روستوف أون دون والقوقاز الروسيين"، وفقا لوكالة رويترز.
ويمكن أن تساعد هذه الشحنات في التخفيف من نقص القمح الذي ترك بعض المتاجر الكبرى خالية من الخبز في الأيام الأخيرة.
واستورد لبنان نحو 754 ألف طن من القمح
خلال عام 2021، بحسب إحصاءات الجمارك، بمتوسط استهلاك حوالي 60 ألف طن من القمح شهريا.