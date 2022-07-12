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لبنان يستورد 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا
لبنان يستورد 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا
أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاحن اللبنانية أحمد حطيط، الثلاثاء أن لبنان سيتسلم 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا، خلال الأسبوع الجاري. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T21:32+0000
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لبنان
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موسكو - سبوتنيك. وقال حطيط: "السفن تبحر من ميناءي ريني وإسماعيل على ضفاف نهر الدانوب في أوكرانيا وميناءي روستوف أون دون والقوقاز الروسيين"، وفقا لوكالة رويترز.ويمكن أن تساعد هذه الشحنات في التخفيف من نقص القمح الذي ترك بعض المتاجر الكبرى خالية من الخبز في الأيام الأخيرة.واستورد لبنان نحو 754 ألف طن من القمح خلال عام 2021، بحسب إحصاءات الجمارك، بمتوسط استهلاك حوالي 60 ألف طن من القمح شهريا.
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لبنان يستورد 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا

21:32 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاحن اللبنانية أحمد حطيط، الثلاثاء أن لبنان سيتسلم 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا، خلال الأسبوع الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقال حطيط: "السفن تبحر من ميناءي ريني وإسماعيل على ضفاف نهر الدانوب في أوكرانيا وميناءي روستوف أون دون والقوقاز الروسيين"، وفقا لوكالة رويترز.
ويمكن أن تساعد هذه الشحنات في التخفيف من نقص القمح الذي ترك بعض المتاجر الكبرى خالية من الخبز في الأيام الأخيرة.
واستورد لبنان نحو 754 ألف طن من القمح خلال عام 2021، بحسب إحصاءات الجمارك، بمتوسط استهلاك حوالي 60 ألف طن من القمح شهريا.
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