https://arabic.sputniknews.com/20220712/لماذا-سو-27-الأوكرانية-عاجزة-أمام-سو-35-الروسية-1064975354.html

لماذا "سو-27" الأوكرانية عاجزة أمام "سو-35" الروسية

لماذا "سو-27" الأوكرانية عاجزة أمام "سو-35" الروسية

يلاحظ خبراء أمريكيون في مجلة "ميلاتري ووتش" أنه رغم التشابه الخارجي للمقاتلتين، لا تستطيع المقاتلات الأوكرانية مقاومة الطائرات الروسية. 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T06:45+0000

2022-07-12T06:45+0000

2022-07-12T06:45+0000

رصد عسكري

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كانت أوكرانيا في وقت الحصول على الاستقلال، مسلحة بأكثر من 1000 مقاتلة ورثتها عن الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى بقية الأسطول الجوي الضخم. على مدى عدة سنوات، كان لدى كييف واحدة من أكثر القوات الجوية قوة في أوروبا، لكنها لم تتمكن من زيادة الطيران القتالي في أوكرانيا. تم سحب المعدات العسكرية وبيعها إلى الغرب والشرق الأوسط، وتعفنت في حظائر الطائرات، ولم يتم تحديث المقاتلات عمليًا. لقد أدركت ذلك هيئة الأركان العامة الأوكرانية فقط في يوليو/ تموز 2021. ثم درست كييف بنشاط "إمكانية إنتاج مقاتلات سو-27 و ميغ-29 محليا، لكن التقنيات والرسومات والمتخصصين والموارد ضاعت.كم عدد المقاتلات المتبقية في أوكرانيامع بداية العملية العسكرية الخاصة، تقلص أسطول المقاتلات الأوكرانية إلى 84 وحدة: 14 مقاتلة من طراز سو-24إم، و 35 مقاتلة من طراز ميغ-29، و 34 مقاتلة ثقيلة من طراز سو-27. كانت معظم المقاتلات الصالحة للخدمة جزءًا من لواء الطيران المقاتل 831 في ميرغورود. في الأيام الأولى من العملية العسكرية، تم تعطيل معظم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، ومعها الأسطول الرئيسي من الطائرات المقاتلة. تم نقل بعض المقاتلات التي نجت من ضربات الجيش الروسي إلى غرب البلاد - إلى إيفانو فرانكيفسك وأوزغورود وموكاتشيفو، لكن القوات الروسية تمكنت من تدمير عدد هائل من مقاتلات سو-27 وميغ-29.في الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار، فقدت أوكرانيا سبعة من هذه المقاتلات. في 4 أبريل/ نيسان، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر كيف تصدت طائرة روسية من طراز سو-35 لهجوم شنه سو-27 أوكرانية.بحلول مايو/ أيار 2022، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يزيد قليلاً عن عشرين مقاتلة. الطائرات الهجومية سو-27، وفقًا لأكثر التوقعات تفاؤلاً، هي حوالي نصفها. في الوقت نفسه، تم تقييم حالة معظم طائرات ميغ-29 الباقية على أنها "غير مرضية"، وحوالي ثلاثة من كل خمس من سو-27 المتبقية في غرب البلاد غير مناسبة للاستخدام القتالي.قامت روسيا، منذ عام 2008، على العكس من ذلك، بتوسيع إنتاج سو-35. نتيجة لذلك، مع بداية العملية Z، ظهرت في الوحدات القتالية أكثر من مائة آلة حديثة للغاية، قادرة على العمل في أي وقت من اليوم. كانت ميزة سو-35 هي رادار إيربيس الفريد، إلى جانب نظام التحكم القتالي. إيربيس جعل من الممكن توسيع قدرات المقاتلة بشكل كبير في الكشف عن الأسلحة وتحديدها وتوجيهها إلى الهدف. حتى المقاتلات الشبح أو الطائرات الصغيرة المسيرة ، فإن سو-35 قادرة على الكشف عنها من مسافة 150-200 كيلومتر، ويمكن لطيار مقاتلة روسية أن يكتشف مقاتلة سو-27 أوكرانية من مسافة بعيدة 380-400 كيلومتر.مقارنة سو-35 وسو-27:في المرحلة الأولى من العملية الخاصة، كانت البحرية الروسية بصواريخ كاليبر كروز مسؤولة عن تدمير مقاتلات سوخوي الأوكراني. ثم انضمت المقاتلات المتعددة الوظائف من جيل 4 ++ إلى المهمة. في 20 مارس/آذار، نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة لقطات لرحلات ليلية لهذه المقاتلة. خلال مارس وأبريل ومايو، عملت هذه المقاتلات في سماء أوكرانيا بشكل مستقل وكجزء من جناح جوي مختلط: غطيت مقاتلات سو-57 مقاتلات سو-35 خلال طلعات قتالية.قبل وقت طويل من بدء العملية Z في أوكرانيا، توقع الخبراء الأمريكيون نتيجة معركة جوية بين الأوكرانية سو-27 و سو-35 الروسية. كان الحكم طيار من سلاح الجو الأوكراني متقاعد. لا يزال بإمكان مثل هذه المقاتلة التحليق - تسمح الخصائص بالطيران، لكن من الصعب القتال عليها. إن إلكترونيات الطيران وواجهة قمرة القيادة والمحركات والأسلحة عفا عليها الزمن بشكل ميؤوس منه. تم تصميم سو-27 لاعتراض الأهداف على المدى المتوسط ​​وكانت واحدة من الأفضل في هذا المجا ، لكن القدرات القتالية لـ سو-35 تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير. في الواقع، تشمل مهام المقاتلة كل ما يفعله الطيران الروسي في أوكرانيا: قمع الدفاعات الجوية للعدو، واكتساب الهيمنة في المجال الجوي، والقضاء على الأهداف الأرضية بأسلحة عالية الدقة.توصل المحللون الأمريكيون الذين درسوا نشاطسو-35 و سو-27 فوق أوكرانيا إلى استنتاج مفاده أن سو-35 كانت قادرة على اختراق المجال الجوي للبلاد إلى حد كبير بسبب محرك أ إل-41إف-1إس الأكثر قوة. لا توجد معلومات عمليا عن المعارك الجوية التي تشارك فيها سو-35، لكن فوهات المحرك المنحرفة سمحت للمقاتلة بمغادرة منطقة تغطية الدفاع الجوي للعدو بسرعة بعد استخدام صواريخ كروز مثل خي-31. وفقًا لبعض التقارير، تحتاج سو-35 إلى بضع دقائق من الوقت لمغادرة منطقة القتال بعد الإطلاق مما هو ضروري عادة للعمل القتالي.بالإضافة إلى ذلك، بعد الرحلات النشطة للمقاتلة سو-35، تم الكشف عن القدرات الجديدة للمقاتله في "روس أوبورون إكسبورت". قالت إن طائرة الجيل 4 ++ قادرة على تنسيق أعمال الطائرات الأخرى في الجو، وأداء وظائف طائرة الإنذار المبكر والتحكم ("الرادار الطائر")، مما يشير إلى تفعيل الوظائف الخفية، وربما تكون متاحة فقط للطائرات الروسية من هذا النموذج. لا يمكن للمقاتلات والقاذفات الأجانب "لعب جميع الأدوار في وقت واحد"، ولمزيد من التنوع، فإنها مزودة بعدد كبير من الأسلحة المعلقة.

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رصد عسكري