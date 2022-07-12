https://arabic.sputniknews.com/20220712/لوكاشينكو-الغرب-يضع-خططا-استراتيجية-للهجوم-على-روسيا-1064985964.html
لوكاشينكو: الغرب يضع خططا استراتيجية للهجوم على روسيا
لوكاشينكو: الغرب يضع خططا استراتيجية للهجوم على روسيا
أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن الغرب بطور خططا استراتيجية لمهاجمة روسيا عبر أوكرانيا وعبر بيلاروسيا، حسبما أفادت وكالة "بيلتا". 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T09:32+0000
2022-07-12T09:32+0000
2022-07-12T09:32+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
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وقال لوكاشينكو: "في الآونة الأخيرة - وناقشنا هذا بالتفصيل أمس [عبر الهاتف] مع رئيس روسيا الاتحادية - يتم وضع خطط استراتيجية للهجوم على روسيا. والاتجاه الرئيسي لشن الهجوم ... عبر أوكرانيا وعبر بيلاروسيا".كما أكد لوكاشينكو أن حرب هجينة واسعة النطاق تشن ضد بيلاروسيا، وهي حرب ذات طبيعة هجومية.ونوه أنه في الوقت نفسه، هناك محاولات جارية لتقسيم الاتحادات الاقتصادية والسياسية، التي تضم بيلاروسيا وروسيا. "أدى الضغط الهائل إلى أن بعض حلفائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، للأسف، يتخذون موقف الانتظار والترقب، بعبارة ملطفة. ولكن في الوقت نفسه، لم تتزعزع سياسة بيلاروسيا، نحافظ على الحوار مع الدول التي تحترم رأينا ومصالحنا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو: الغرب يضع خططا استراتيجية للهجوم على روسيا
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أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن الغرب بطور خططا استراتيجية لمهاجمة روسيا عبر أوكرانيا وعبر بيلاروسيا، حسبما أفادت وكالة "بيلتا".
وقال لوكاشينكو: "في الآونة الأخيرة - وناقشنا هذا بالتفصيل أمس [عبر الهاتف] مع رئيس روسيا الاتحادية - يتم وضع خطط استراتيجية للهجوم على روسيا
. والاتجاه الرئيسي لشن الهجوم ... عبر أوكرانيا وعبر بيلاروسيا".
كما أكد لوكاشينكو أن حرب هجينة واسعة النطاق تشن ضد بيلاروسيا
، وهي حرب ذات طبيعة هجومية.
وشدد رئيس الدولة على أن الضغط يتزايد على بيلاروسيا ليس فقط في المجال العسكري والسياسي، ولكن أيضًا في المجالات الأخرى، وفي المقام الأول في المجالات الاقتصادية والمعلوماتية. وأشار: "هذا يؤكد مرة أخرى أن حربًا هجينة واسعة النطاق تشن ضد بيلاروسيا، التي هي دائمًا هجومية. هذه الحرب تشمل الهياكل الوطنية والتحالفات لكتلة شمال الأطلسي، والتي تتخصص في إجراء عمليات نفسية وأعمال تخريبية في الفضاء السيبراني".
ونوه أنه في الوقت نفسه، هناك محاولات جارية لتقسيم الاتحادات الاقتصادية والسياسية، التي تضم بيلاروسيا وروسيا. "أدى الضغط الهائل إلى أن بعض حلفائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، للأسف، يتخذون موقف الانتظار والترقب، بعبارة ملطفة. ولكن في الوقت نفسه، لم تتزعزع سياسة بيلاروسيا، نحافظ على الحوار مع الدول التي تحترم رأينا ومصالحنا".