https://arabic.sputniknews.com/20220712/ليبيا-ترفع-حالة-القوة-القاهرة-عن-الصادرات-النفطية-من-مينائي-البريقة-والزويتينة-1065005709.html

ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة عن الصادرات النفطية من مينائي البريقة والزويتينة

ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة عن الصادرات النفطية من مينائي البريقة والزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، صباح الأربعاء، رفع حالة القوة القاهرة عن الصادرات من مينائي البريقة والزويتينة. 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T23:52+0000

2022-07-12T23:52+0000

2022-07-12T23:52+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، في منشور خاص على الصفحة الرسمية للمؤسسة إنه "تم إعلان رفع القوة القاهرة عن هذه الموانئ بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى، وتم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من مينائي البريقة الزويتينة في خطوة تتبعها خطوات" على حد قوله.وأضاف صنع الله "يتولى فريق من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة مينائي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الازمة".وتابع: "تم التواصل في الأيام الماضية مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي ونتج عن هذه المفاوضات الوصول الى قناعة من أهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي بالغاز فضلا عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة".وتعني "القوة القاهرة" وقف إنتاج النفط بشكل مؤقت في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام، حتى انتهاء الأسباب الخارجة عن إرادتها التي تحول دون استئناف العمل.إعلان القوة القاهرة يعني خسائر كبيرة في أغلب قطاعات الدولة أبرزها قطاع الكهرباء الذي يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير وغيرها.

https://arabic.sputniknews.com/20220630/إعلان-حالة-القوة-القاهرة-على-ميناءين-وحقل-نفط-في-ليبيا-1064475527.html

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أخبار ليبيا اليوم