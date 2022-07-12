ليفربول يكشف عن قميصه الثاني للموسم الجديد... فيديو
13:37 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 13:40 GMT 12.07.2022)
© AFP 2022 / FRANCK FIFEفريق ليفربول الإنجليزي قبل بداية مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن قميص الفريق الثاني لموسم 2022-2023، من تصميم شركة "نايكي".
وأشار النادي إلى أن القميص الجديد مستوحى من الموسيقى الخاصة بمدينة ليفربول.
العب على إيقاعك الخاص 🎶— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 12, 2022
قميص الريدز الثاني المقدم من @nikefootball لموسم 2022/23 مستوحى من الموسيقى الخاصة بمدينة ليفربول 🤩
وأضاف النادي أن القميص سيظهر خلال لقاء مانشستر يونايتد الودي، اليوم الثلاثاء، ووصف الموقع القميص بـ"الأناقة في أعلى مستوياتها".
الأناقة في أعلى مستوياتها 🤩— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 12, 2022
سنرتدي القميص الثاني الجديد، المقدم من @nikefootball، لأول مرة في مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد 👌 pic.twitter.com/UBRRKw1vVD
وغاب نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح، عن الإعلان الدعائي للقميص الاحتياطي الجديد للفريق، بينما ظهر المدرب يورغن كلوب ومجموعة من اللاعبين الآخرين أمثال لويس دياز، تياغو ألكانتارا، وفيرمينو، وديوغو جوتا.
صباحكم رائع يا ريدز! 😍— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 12, 2022
حان وقت الكشف عن قميص الريدز الثاني المقدم من @nikefootball لموسم 2022/23 🔥pic.twitter.com/ra8bMyjcC3