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https://arabic.sputniknews.com/20220712/ليفربول-يكشف-عن-قميصه-الثاني-للموسم-الجديد-فيديو-1064993096.html
ليفربول يكشف عن قميصه الثاني للموسم الجديد... فيديو
ليفربول يكشف عن قميصه الثاني للموسم الجديد... فيديو
كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن قميص الفريق الثاني لموسم 2022-2023، من تصميم شركة "نايكي". 12.07.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
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وأشار النادي إلى أن القميص الجديد مستوحى من الموسيقى الخاصة بمدينة ليفربول.وأضاف النادي أن القميص سيظهر خلال لقاء مانشستر يونايتد الودي، اليوم الثلاثاء، ووصف الموقع القميص بـ"الأناقة في أعلى مستوياتها".وغاب نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح، عن الإعلان الدعائي للقميص الاحتياطي الجديد للفريق، بينما ظهر المدرب يورغن كلوب ومجموعة من اللاعبين الآخرين أمثال لويس دياز، تياغو ألكانتارا، وفيرمينو، وديوغو جوتا.
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رياضة

ليفربول يكشف عن قميصه الثاني للموسم الجديد... فيديو

13:37 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 13:40 GMT 12.07.2022)
© AFP 2022 / FRANCK FIFEفريق ليفربول الإنجليزي قبل بداية مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
فريق ليفربول الإنجليزي قبل بداية مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن قميص الفريق الثاني لموسم 2022-2023، من تصميم شركة "نايكي".
وأشار النادي إلى أن القميص الجديد مستوحى من الموسيقى الخاصة بمدينة ليفربول.
وأضاف النادي أن القميص سيظهر خلال لقاء مانشستر يونايتد الودي، اليوم الثلاثاء، ووصف الموقع القميص بـ"الأناقة في أعلى مستوياتها".
وغاب نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح، عن الإعلان الدعائي للقميص الاحتياطي الجديد للفريق، بينما ظهر المدرب يورغن كلوب ومجموعة من اللاعبين الآخرين أمثال لويس دياز، تياغو ألكانتارا، وفيرمينو، وديوغو جوتا.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:44 GMT
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