https://arabic.sputniknews.com/20220712/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-تمديد-إدخال-المساعدات-الإنسانية-إلى-سوريا-اليوم-1064973169.html
مجلس الأمن الدولي يصوت على تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا اليوم
مجلس الأمن الدولي يصوت على تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا اليوم
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يمدد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T02:25+0000
2022-07-12T02:25+0000
2022-07-12T02:25+0000
مداولات مجلس الأمن حول الوضع السوري
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، "مجلس الأمن الدولي سيصوت في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء على مشروع قرار بشأن تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا".وينص مشروع قرار صاغته النرويج وإيرلندا على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية، الذي تمر عبره مئات الشاحنات شهريا حتى العاشر من يوليو/تموز 2023.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مداولات مجلس الأمن حول الوضع السوري, أخبار سوريا اليوم
مجلس الأمن الدولي يصوت على تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا اليوم
تابعنا عبر
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يمدد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية.
موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، "مجلس الأمن الدولي
سيصوت في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء على مشروع قرار بشأن تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا".
وينص مشروع قرار صاغته النرويج وإيرلندا على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية، الذي تمر عبره مئات الشاحنات شهريا حتى العاشر من يوليو/تموز 2023.