https://arabic.sputniknews.com/20220712/مجموعة-راهديت-مستشارو-الناتو-عكفوا-على-تطوير-الخطط-العملياتية-للدفاع-الأوكرانية-1064973268.html

مجموعة "راهديت": مستشارو الناتو عكفوا على تطوير الخطط العملياتية للدفاع الأوكرانية

مجموعة "راهديت": مستشارو الناتو عكفوا على تطوير الخطط العملياتية للدفاع الأوكرانية

أفاد عضو مجموعة القراصنة الروس "راهديت"، بأن مستشارين أجانب عكفوا على تطوير الخطط العملياتية لوزارة الدفاع الأوكرانية. مؤكدا أنه لدى القراصنة الروس... 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T03:11+0000

2022-07-12T03:11+0000

2022-07-12T03:11+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار روسيا اليوم

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أفاد عضو مجموعة القراصنة الروس "راهديت"، بأن مستشارين أجانب عكفوا على تطوير الخطط العملياتية لوزارة الدفاع الأوكرانية. مؤكدا أنه لدى القراصنة الروس والأوكرانيين معلومات عن هؤلاء الأشخاص.وأضاف، "كان لديهم معلومات جيدة للغاية، حول أنه لم يأت الأمريكيون فقط، ولكن جاء مستشارون أيضا من جميع دول "الناتو" تقريبا لتدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، ومُنحوا شهادات تقدير على ذلك، وكل هذه المعلومات والبيانات عن هؤلاء الأشخاص متوفرة".وكانت مجموعة القراصنة الروسية، "راهديت"، نشرت الأسبوع الماضي، على موقعها الإلكتروني "نيميزيدا"، بيانات جديدة عن موظفي مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية الرئيسية وكذلك عن الأشخاص المرتبطين بها.وتضمنت البيانات المخترقة وثائق لأكثر من 2500 شخص. إضافة إلى معلومات عن الجواسيس العاملين تحت غطاء دبلوماسي، ومعلومات عن أقاربهم، ومن بين الجواسيس الذين تم الكشف عنهم، في سفارات في روسيا والهند والنمسا وفيتنام وجنوب إفريقيا وإيطاليا وتركيا وإيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220708/قراصنة-راهديت-الروسية-تنشر-بيانات-لأكثر-من-25-ألف-ضابط-من-المخابرات-العسكرية-الأوكرانية-1064840836.html

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أخبار روسيا اليوم