https://arabic.sputniknews.com/20220712/محكمة-دونيتسك-تحدد-موعد-البت-في-استئناف-الحكم-بحق-المرتزقة-الأجانب-1064992686.html
محكمة دونيتسك تحدد موعد البت في استئناف الحكم بحق المرتزقة الأجانب
محكمة دونيتسك تحدد موعد البت في استئناف الحكم بحق المرتزقة الأجانب
قال وزير العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية، يوري سيروفاتكو، اليوم الثلاثاء، إن "محكمة الجمهورية قد تبت في استئناف المرتزقة الأجانب في نهاية يوليو/ تموز". 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T13:22+0000
2022-07-12T13:22+0000
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وصرح سيروفاتكو لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن يتم النظر في الاستئناف الذي قدمه المرتزقة الأجانب، وفي حال نظرت المحكمة دون تغيير الحكم فسيدخل حيز التنفيذ وسيتم تنفيذه".وأوضح سيروفاتكو أن "الاستئناف قيد النظر الآن ضد ثلاثة مواطنين أجانب".و أوضح سيروفاتكو أن التهم الموجهة لعناصر كتيبة آزوف القومية المتطرفة تتعلق "بالإرهاب" و"الإبادة الجماعية".وحكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، في 9 حزيران/يونيو الماضي، على مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين، بعقوبة الإعدام.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المدانين البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المغربي، سعدون إبراهيم، حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.وقال رئيس الهيئة القضائية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين، بأن الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/قوات-جمهورية-لوغانسك-تفضح-ابتزاز-سلطات-كييف-للمرتزقة-الأجانب-1064725362.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار المغرب اليوم, بريطانيا
محكمة دونيتسك تحدد موعد البت في استئناف الحكم بحق المرتزقة الأجانب
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قال وزير العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية، يوري سيروفاتكو، اليوم الثلاثاء، إن "محكمة الجمهورية قد تبت في استئناف المرتزقة الأجانب في نهاية يوليو/ تموز".
وصرح سيروفاتكو لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن يتم النظر في الاستئناف الذي قدمه المرتزقة الأجانب، وفي حال نظرت المحكمة دون تغيير الحكم فسيدخل حيز التنفيذ وسيتم تنفيذه".
وأوضح سيروفاتكو أن "الاستئناف قيد النظر الآن ضد ثلاثة مواطنين أجانب".
وقال: "لدينا بالفعل أكثر من مئة قضية جنائية ضد المدعى عليهم من كتائب آزوف القومية المتطرفة، وهناك حوادث تتعلق بمذابح، وأنا لا أستبعد خيار أن تتخذ المحكمة قرارًا ليس فقط فيما يتعلق بالأجانب، ولكن بالاستئناف الذي يتم الاستماع إليه الآن، وأعتقد أن ذلك سيكون بحلول نهاية الشهر الجاري".
و أوضح سيروفاتكو أن التهم الموجهة لعناصر كتيبة آزوف القومية المتطرفة تتعلق "بالإرهاب" و"الإبادة الجماعية".
وحكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، في 9 حزيران/يونيو الماضي، على مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين، بعقوبة الإعدام.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المدانين البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المغربي، سعدون إبراهيم، حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.
وقال رئيس الهيئة القضائية
في جمهورية دونيتسك، للصحفيين، بأن الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم.