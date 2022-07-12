https://arabic.sputniknews.com/20220712/مسؤول-السلطة-المحلية-في-جنوب-أوكرانيا-الغرب-يشارك-في-جرائم-كييف-1064974915.html
مسؤول السلطة المحلية في جنوب أوكرانيا: الغرب يشارك في جرائم كييف
مسؤول السلطة المحلية في جنوب أوكرانيا: الغرب يشارك في جرائم كييف
وجه مسؤول السلطة المحلية الجديدة في جنوب أوكرانيا اتهاما إلى الدول الغربية. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T06:18+0000
2022-07-12T06:18+0000
2022-07-12T06:51+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقد شرعت القوات الأوكرانية التابعة لنظام الحكم في كييف في استخدام الأسلحة التي تحصل عليها كييف من رعاتها في الدول الغربية ضد المواطنين في جنوب أوكرانيا، وبالأخص في مقاطعة زابوروجيه.وترتكب القوات الأوكرانية الجرائم بحق المواطنين الآمنين حينما ترمي ديارهم بالقذائف والقنابل. واتهم فلاديمير روغوف، مسؤول السلطة المحلية الجديدة في مقاطعة زابوروجيه، الغرب بالمشاركة في الجرائم التي ترتكبها القوات التابعة لكييف والتي تودي بحياة مواطنين آمنين. وقال روغوف لـ"سبوتنيك":وكان الجزء المطل على بحر آزوف من مقاطعة زابوروجيه قد تخلص من التبعية لكييف بمساعدة القوات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مسؤول السلطة المحلية في جنوب أوكرانيا: الغرب يشارك في جرائم كييف
06:18 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
وجه مسؤول السلطة المحلية الجديدة في جنوب أوكرانيا اتهاما إلى الدول الغربية.
وقد شرعت القوات الأوكرانية التابعة لنظام الحكم في كييف في استخدام الأسلحة التي تحصل عليها كييف من رعاتها في الدول الغربية ضد المواطنين في جنوب أوكرانيا، وبالأخص في مقاطعة زابوروجيه.
وترتكب القوات الأوكرانية الجرائم بحق المواطنين الآمنين حينما ترمي ديارهم بالقذائف والقنابل. واتهم فلاديمير روغوف، مسؤول السلطة المحلية الجديدة في مقاطعة زابوروجيه، الغرب بالمشاركة في الجرائم التي ترتكبها القوات التابعة لكييف والتي تودي بحياة مواطنين آمنين. وقال
روغوف لـ"سبوتنيك":
بدأ المسلحون الأوكرانيون يطلقون النار على مقاطعة زابوروجيه باستخدام الأسلحة التي حصلوا عليها من الغرب. ولذلك فإن الغرب يعتبر مشاركا مباشرا في جرائم نظام كييف.
وكان الجزء المطل على بحر آزوف من مقاطعة زابوروجيه قد تخلص من التبعية لكييف بمساعدة القوات الروسية.