https://arabic.sputniknews.com/20220712/مسؤول-روسي-لن-يتم-فرض-قيود-على-حقوق-وحريات-المواطنين-الروس-بسبب-العملية-الخاصة-1064989473.html
مسؤول روسي: لن يتم فرض قيود على حقوق وحريات المواطنين الروس بسبب العملية الخاصة
مسؤول روسي: لن يتم فرض قيود على حقوق وحريات المواطنين الروس بسبب العملية الخاصة
صرح أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة، إنه لن يتم فرض قيود على حقوق وحريات المواطنين الروس فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T11:35+0000
2022-07-12T11:35+0000
2022-07-12T11:35+0000
روسيا
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تصريح كليموف، جاء ردا على سؤال حول إمكانية تطبيق إجراءات عسكرية، مضيفا: "التدابير التشريعية التي يتم اتخاذها، بما في ذلك في الوقت الحاضر، كافية تماما. ومهمتنا، من ناحية، هي ضمان سلامة الناس، ومن ناحية أخرى، عدم تقييد بأي حال للحقوق والحريات دون وجود ضرورة قصوى لذلك. أنا مقتنع أنه في الوقت الحاضر لن نفرض مثل هذه القيود".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسؤول روسي: لن يتم فرض قيود على حقوق وحريات المواطنين الروس بسبب العملية الخاصة
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صرح أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة، إنه لن يتم فرض قيود على حقوق وحريات المواطنين الروس فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة.
تصريح كليموف، جاء ردا على سؤال حول إمكانية تطبيق إجراءات عسكرية، مضيفا: "التدابير التشريعية التي يتم اتخاذها، بما في ذلك في الوقت الحاضر، كافية تماما. ومهمتنا، من ناحية، هي ضمان سلامة الناس، ومن ناحية أخرى، عدم تقييد بأي حال للحقوق والحريات دون وجود ضرورة قصوى لذلك. أنا مقتنع أنه في الوقت الحاضر لن نفرض مثل هذه القيود".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام
الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.