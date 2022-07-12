https://arabic.sputniknews.com/20220712/مسؤول-في-خيرسون-تعرضنا-لنفس-ما-حدث-إثر-انفجار-مرفأ-بيروت-1064996354.html
مسؤول في خيرسون: تعرضنا لنفس ما حدث إثر انفجار مرفأ بيروت
مسؤول في خيرسون: تعرضنا لنفس ما حدث إثر انفجار مرفأ بيروت
نناقش في هذه الحلقة: قصف على خيرسون بأسلحة أمريكية ومقتل وإصابة العشرات؛ "سبوتنيك" تكشف خطة أمريكية شمالي سوريا وسبب عدم دخول القبائل في التصدي لتركيا؛ بوتين... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T14:42+0000
2022-07-12T14:42+0000
2022-07-12T14:42+0000
راديو
بلا قيود
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مسؤول روسي: تعرضنا لنفس ما حدث في انفجار مرفأ بيروت
مسؤول روسي: تعرضنا لنفس ما حدث في انفجار مرفأ بيروت
أعلن نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أنبدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في المدينة، فلاديمير ليونتيف، لـ "سبوتنيك":وأضاف ليونتيف، أنوبخصوص عدد الجرحى والقتلى، قال رئيس الوحدة الطبية في المشفى المركزي بمدينة نوفايا كاخوفكا، لـ "سبوتنيك":التسوية السورية والحبوب أهم ما بحثه بوتين وأردوغانبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الوضع في سوريا، وحل "قضية الحبوب"، وذلك قبيل قمة روسية، إيرانية، تركية، في طهران.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن التركي، طه عوده أوغلو، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
مسؤول في خيرسون: تعرضنا لنفس ما حدث إثر انفجار مرفأ بيروت
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نناقش في هذه الحلقة: قصف على خيرسون بأسلحة أمريكية ومقتل وإصابة العشرات؛ "سبوتنيك" تكشف خطة أمريكية شمالي سوريا وسبب عدم دخول القبائل في التصدي لتركيا؛ بوتين يناقش مع أردوغان الوضع في سوريا وأزمة الحبوب؛ مجلس الأمن يصوت على إدخال مساعدات إنسانية لسوريا.
أعلن نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، في تصريح لـ "سبوتنيك
"، أن
"القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفا كاخوفكا بأسلحة أمريكية عالية الدقة، باستخدام صواريخ هيمارس مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتشريد مئات الأشخاص، وتدمير عشرات المنازل".
بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في المدينة، فلاديمير ليونتيف، لـ "سبوتنيك
":
"هذه المستودعات التي استهدفتها القوات الأوكرانية عبارة عن مستودعات ضخمة للبيع بالجملة، وفيها بذور ومستودعات للأسمدة وكيماويات ومواد التنظيف المنزلية، أنا متأكد أنهم كانوا يعرفون جيدا ماذا يوجد في داخلها، تعرضنا لنفس ما حدث في انفجار مرفأ بيروت".
"هذا شكل من أشكال إرهاب الدولة وجريمة حرب، تم استهداف المدنيين بصواريخ هيمارس عالية الدقة التي وصلت إلى وسط المدينة الآمنة، ما يدل على أن اختيار الهدف لم يتم بالصدفة".
وبخصوص عدد الجرحى والقتلى، قال رئيس الوحدة الطبية في المشفى المركزي بمدينة نوفايا كاخوفكا، لـ "سبوتنيك
":
"حاليا لدينا 9 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى. 20 شخصًا تلقوا الرعاية الطبية في العيادات الخارجية، معظم الإصابات التي وصلت إلى المستشفى هي جروح في الأطراف السفلية والوجه والجذع".
التسوية السورية والحبوب أهم ما بحثه بوتين وأردوغان
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الوضع في سوريا، وحل "قضية الحبوب"، وذلك قبيل قمة روسية، إيرانية، تركية، في طهران.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن التركي، طه عوده أوغلو، لـ "بلا قيود
":
"منذ بداية الأزمة الأوكرانية، بذلت تركيا جهودا كثيرة لإيجاد حلول بالرغم من الضغوط الأمريكية عليها، وموقف تركيا المتعلق بانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، قديم ومرتبط بأمنها القومي، وليس موجها ضد موسكو، فتركيا لا تريد أن تخسر روسيا، وهي تتفهم مخاوف روسيا الأمنية، والآن يجري التحضير لقمة ثلاثية مع روسيا وإيران، ما سيمهد لإيجاد تسوية سورية، لا سيما في ظل تهديد أنقرة بعملية عسكرية، وأعتقد أن تبديد مخاوف تركيا شمالي سوريا، وأيضا أزمة الحبوب، ستكون أهم ملفات هذه القمة".
التفاصيل في الملف الصوتي...