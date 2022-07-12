https://arabic.sputniknews.com/20220712/مستثمر-دولي-الذهب-لن-يحل-محل-الدولار-بالنسبة-للمستثمرين-1064985467.html

مستثمر دولي: الذهب لن يحل محل الدولار بالنسبة للمستثمرين

مستثمر دولي: الذهب لن يحل محل الدولار بالنسبة للمستثمرين

قال المستثمر الدولي المعروف جيم روجرز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الذهب والفضة لن يكونا قادرين على استبدال الدولار "كملاذ آمن" للمستثمرين حتى يصبح الوضع في... 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T08:57+0000

2022-07-12T08:57+0000

2022-07-12T08:59+0000

اقتصاد

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يعتبر جيم روجرز من أشهر الممولين والمستثمرين في العالم. منذ عدة سنوات بدأ الاستثمار في السوق الروسية. على وجه الخصوص، استحوذ على حصة كبيرة في شركة إنتاج الأسمدة الروسية "فوس أغرو" وانضم إلى مجلس إدارة الشركة.وفقًا لروجرز، فإن التقلبات العالية في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى انخفاض قوي في قيمة كلا المعدنين.وأضاف "أعتقد أنني سأجد اللحظة المناسبة لعمليات شراء جديدة وإذا كانت الأسعار عند المستويات الحالية، فسأشتري الفضة لأنها أرخص".في الوقت نفسه، وفقًا للخبير، فإن الحظر المفروض على واردات الذهب من روسيا في عدد من البلدان لا يمكن أن يكون فعالًا.بالحديث عن سوق النفط، يعتقد روجرز أيضًا أن رغبة الدول الغربية في وضع سقف لتكلفة النفط الروسي لا يمكن تحقيقها.وأوضح: "لقد تم إدخال مثل هذه الإجراءات في التاريخ. قد تنجح لمدة شهر أو شهرين، لكن ستكون هناك طريقة لتجاوز العقوبات وسيعود الوضع إلى طبيعته".في الوقت نفسه، قد تنخفض أسعار النفط، والاستثمارات في قطاع النفط ليست آمنة الآن، وفقا له.وفي تقييمه للوضع في سوق الطاقة، أشار روجرز إلى المشكلات المتزايدة في أوروبا على خلفية نقص الوقود الأزرق بسبب التخلي عن الغاز الروسي وعدم كفاية الإمداد في الشرق الأوسط وأمريكا.وقال الخبير "سوف يواجهون (الاتحاد الأوروبي) مشاكل في الشتاء والعام المقبل، والتي ستستمر حتى العثور على الكمية اللازمة من الطاقة".

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اقتصاد