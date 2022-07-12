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https://arabic.sputniknews.com/20220712/مونديال-قطر-يشهد-خدمة-جديدة-يطلقها-فيفا-لحماية-اللاعبين-1064992824.html
مونديال قطر يشهد خدمة جديدة يطلقها "فيفا" لحماية اللاعبين
مونديال قطر يشهد خدمة جديدة يطلقها "فيفا" لحماية اللاعبين
ستشهد بطولة كأس العالم في قطر 2022، إدخال خدمة جديدة في البطولة ليكون أول مونديال تظهر فيه هذه الخدمة. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T13:27+0000
2022-07-12T13:27+0000
رياضة
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وبحسب ما أعلن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن هذه النسخة من البطولة ستشهد تطبيق خدمة تشخيص وإعادة تأهيل مستقلة لحالات ارتجاج المخ.وسيوفر هذا النظام، الذي يستند إلى مبدأ "الاشتباه والحماية"، تقييما يعتمد على بيانات أي لاعب يتعرض لإصابة في رأسه وتوصيات تهدف إلى العودة إلى ممارسة الرياضة وضعها خبراء متخصصون في هذا النوع من الإصابات.وأشار "فيفا" خلال الندوة، إلى أن مجلسه الدولي وافق على إجراء تبديل واحد ناتج عن إصابة أي لاعب بارتجاج في المخ خلال المباراة الواحدة، بغض النظر عن عدد التبديلات التي تجرى حتى لحظة الإصابة.وذكر البيان أنه ستتواجد لوحة الإعادة الفورية، التي ستمكن أطباء المنتخبات من معرفة كيفية حدوث الإصابة، بالإضافة إلى وجود منسق طبي تابع للاتحاد الدولي ومراقب إصابات.وسيحضر المنسق الطبي في جميع الملاعب للإشراف على الخدمات الطبية داخل الملاعب، أما مراقب الإصابات فسيراجعها عبر الفيديو، وهو ما يُمكنه من تنبيه المنسق الطبي التابع للفيفا من احتمالية وقوع إصابة خطيرة.
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رياضة

مونديال قطر يشهد خدمة جديدة يطلقها "فيفا" لحماية اللاعبين

13:27 GMT 12.07.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEقرعة كأس العالم 2022
قرعة كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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ستشهد بطولة كأس العالم في قطر 2022، إدخال خدمة جديدة في البطولة ليكون أول مونديال تظهر فيه هذه الخدمة.
وبحسب ما أعلن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن هذه النسخة من البطولة ستشهد تطبيق خدمة تشخيص وإعادة تأهيل مستقلة لحالات ارتجاج المخ.
وسيوفر هذا النظام، الذي يستند إلى مبدأ "الاشتباه والحماية"، تقييما يعتمد على بيانات أي لاعب يتعرض لإصابة في رأسه وتوصيات تهدف إلى العودة إلى ممارسة الرياضة وضعها خبراء متخصصون في هذا النوع من الإصابات.
وأشار "فيفا" خلال الندوة، إلى أن مجلسه الدولي وافق على إجراء تبديل واحد ناتج عن إصابة أي لاعب بارتجاج في المخ خلال المباراة الواحدة، بغض النظر عن عدد التبديلات التي تجرى حتى لحظة الإصابة.
وذكر البيان أنه ستتواجد لوحة الإعادة الفورية، التي ستمكن أطباء المنتخبات من معرفة كيفية حدوث الإصابة، بالإضافة إلى وجود منسق طبي تابع للاتحاد الدولي ومراقب إصابات.
وسيحضر المنسق الطبي في جميع الملاعب للإشراف على الخدمات الطبية داخل الملاعب، أما مراقب الإصابات فسيراجعها عبر الفيديو، وهو ما يُمكنه من تنبيه المنسق الطبي التابع للفيفا من احتمالية وقوع إصابة خطيرة.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:49 GMT
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