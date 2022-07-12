https://arabic.sputniknews.com/20220712/نائب-أوكراني-سابق-يؤكد-أن-الضربات-على-نوفايا-كاخوفكا-نفذت-بمشاركة-مباشرة-من-البنتاغون-1064977282.html
نائب أوكراني سابق يؤكد أن الضربات على نوفايا كاخوفكا نفذت بمشاركة مباشرة من البنتاغون
نائب أوكراني سابق يؤكد أن الضربات على نوفايا كاخوفكا نفذت بمشاركة مباشرة من البنتاغون
أكد النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، أن ضربات كييف الصاروخية على نوفايا كاخوفكا تم التخطيط لها وتنفيذها بمشاركة مباشرة من البنتاغون. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T07:29+0000
2022-07-12T07:29+0000
2022-07-12T07:29+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب على تلغرام: "الضربات الصاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية على نوفايا كاخوفكا تم التخطيط لها وتنفيذها بمشاركة مباشرة من البنتاغون - الأسلحة الأمريكية واختيار الهدف وتوفير الإحداثيات. وهذا يثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تخوض حربا مفتوحة ضد الشعب الروسي".وكان الجيش الأوكراني قدهاجم نوفايا كاخوفكا ليلة 12 يوليو/ تموز. ونتيجة للضربة، انفجرت مستودعات فيها نترات أمونيوم، وألحقت أضرار بمستشفى ومباني سكنية وبنية تحتية مدنية. هناك قتلى والعديد من الجرحى. وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك" إن الضربة الصاروخية نفذت بصواريخ "هيمارس" الأمريكية عالية الدقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
نائب أوكراني سابق يؤكد أن الضربات على نوفايا كاخوفكا نفذت بمشاركة مباشرة من البنتاغون
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أكد النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، أن ضربات كييف الصاروخية على نوفايا كاخوفكا تم التخطيط لها وتنفيذها بمشاركة مباشرة من البنتاغون.
وكتب على تلغرام: "الضربات الصاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية على نوفايا كاخوفكا تم التخطيط لها وتنفيذها بمشاركة مباشرة من البنتاغون - الأسلحة الأمريكية واختيار الهدف وتوفير الإحداثيات. وهذا يثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تخوض حربا مفتوحة ضد الشعب الروسي".
وكان الجيش الأوكراني قدهاجم نوفايا كاخوفكا ليلة 12 يوليو/ تموز. ونتيجة للضربة، انفجرت مستودعات فيها نترات أمونيوم، وألحقت أضرار بمستشفى ومباني سكنية وبنية تحتية مدنية. هناك قتلى والعديد من الجرحى. وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك" إن الضربة الصاروخية نفذت بصواريخ "هيمارس" الأمريكية عالية الدقة.