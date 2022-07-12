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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220712/نائب-المتحدث-باسم-الأمم-المتحدة-يرفض-التعليق-على-قصف-القوات-الأوكرانية-نوفايا-كاخوفكا-1064972893.html
نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة يرفض التعليق على قصف القوات الأوكرانية نوفايا كاخوفكا
نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة يرفض التعليق على قصف القوات الأوكرانية نوفايا كاخوفكا
رفض نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، التعليق على على قصف القوات الأوكرانية مدينة نوفايا كاخوفكا. مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمم المتحدة تعارض العمليات... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T00:09+0000
2022-07-12T00:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
منظمة الأمم المتحدة
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وفي وقت سابق اليوم، أعلن نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة سبوتنيك، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفا كاخوفكا بأسلحة أميركية عالية الدقة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وقال ستريموسوف: "القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفا كاخوفكا بأسلحة أمريكية عالية الدقة، باستخدام صواريخ هيمارس".وأضاف، "لدينا ضحايا من بين السكان المدنيين، وهناك جرحى، وتشرد مئات الأشخا ، ودمرت عشرات المنازل. تستمر المستشفيات باستقبال الجرحى.. العشرات منهم. لقد صدمنا بهذا القصف".وتابع ستريموسوف: القوات الأوكرانية لم تضرب محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. مؤكدا أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.هذا وأكد رئيس الإدارة المدنية العسكرية في نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون فلاديمير ليونتييف، أن الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية، أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/ستريموسوف-إصابة-العشرات-بقصف-القوات-الأوكرانية-منطقة-نوفا-كاخوفكا-بأسلحة-أمريكية-1064972375.html
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منظمة الأمم المتحدة

نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة يرفض التعليق على قصف القوات الأوكرانية نوفايا كاخوفكا

00:09 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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رفض نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، التعليق على على قصف القوات الأوكرانية مدينة نوفايا كاخوفكا. مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمم المتحدة تعارض العمليات العسكرية التي تؤدي إلى تدمير البنية التحتية المدنية.
وقال فرحان حق لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "لا تعليق على هذه المسألة... بشكل عام، نعارض أي نشاط عسكري يؤدي إلى تدمير المباني المدنية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة سبوتنيك، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفا كاخوفكا بأسلحة أميركية عالية الدقة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقال ستريموسوف: "القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفا كاخوفكا بأسلحة أمريكية عالية الدقة، باستخدام صواريخ هيمارس".
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلطات خيرسون: قتلى وإصابة العشرات خلال قصف أوكراني بأسلحة أمريكية
أمس, 22:05 GMT
وأضاف، "لدينا ضحايا من بين السكان المدنيين، وهناك جرحى، وتشرد مئات الأشخا ، ودمرت عشرات المنازل. تستمر المستشفيات باستقبال الجرحى.. العشرات منهم. لقد صدمنا بهذا القصف".
وتابع ستريموسوف: القوات الأوكرانية لم تضرب محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. مؤكدا أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.
هذا وأكد رئيس الإدارة المدنية العسكرية في نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون فلاديمير ليونتييف، أن الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية، أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.
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Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:54 GMT
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