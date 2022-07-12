https://arabic.sputniknews.com/20220712/نائب-عن-كتلة-حزب-الله-المقاومة-معنية-في-الحقوق-النفطية-والغازية-وستدافع-عنها-لحمايتها--1064998451.html
نائب عن كتلة "حزب الله": المقاومة معنية في الحقوق النفطية والغازية وستدافع عنها لحمايتها
نائب عن كتلة "حزب الله": المقاومة معنية في الحقوق النفطية والغازية وستدافع عنها لحمايتها
قال النائب حسن عز الدين عضو كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، بمناسبة الذكرى الـ 16 لحرب تموز (يوليو) 2006، إن "المقاومة أصبحت أكثر قوة وقدرة وحققت أكبر... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T15:17+0000
2022-07-12T15:17+0000
2022-07-12T15:17+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_439690a8986e0108347415e74c04e27e.jpg
وأوضح عز الدين في حديث لـ"سبوتنيك" أنه "بالنسبة لذكرى حرب تموز كانت عملية تهدف إلى إعادة الأسرى من السجون الإسرائيلية وكانت عملية ناجحة وموفقة، وبعد فترة تم استعادة الأسرى إلا أن العدو الإسرائيلي الذي صدم بحجم العملية وتداعياتها والخسائر التي مني بها من خلال عدوانه وطبيعته الإجرامية شن حرباً على لبنان، وبالتالي هذه العملية جعلت ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي عام 2006 من عدوان كبير، وبالتالي لم يحقق أي من أهدافه بل أكثر من ذلك شعر أنه واجه فضيحة أمنية وعسكرية وسياسية من خلال لجنة "فينوغراد" التي حققت في الإخفاقات التي أداها الجيش والقيادة الإسرائيلية".وأشار إلى أنه "بحسب كل التقديرات للعدو الصهيوني وقياداته والأجهزة الأمنية والمخابراتية التي تدرس كل الاحتمالات تؤكد على أن "حزب الله" الذي كان يشكل تهديداً استراتيجياً بات اليوم يشكل تهديداً وجودياً وبالتالي أصبح مردوعاً أمام أي خطوة عدوانية يمكن أن يقدم عليها العدو".كما أكد عز الدين على الحقوق في الثروات الطبيعية، وقال: "نحن نؤكد على حقنا في ثرواتنا سواء البرية والبحرية وهذا الحق ندافع عنه في أي لحظة، ونعتقد أن هذه الحقوق التي لطالما تمكنت المقاومة من حمايتها وحماية سيادة هذا الوطن واستقلاله أيضاً هي معنية بكل قطرة ماء أو تراب أيضاً في الحقوق النفطية والغازية ستدافع عنها لحمايتها بالكامل".
https://arabic.sputniknews.com/20220712/إعلام-بسبب-حزب-الله-إسرائيل-تعتزم-إحاطة-إحدى-بلداتها-بجدار-ارتفاعه-9-أمتار-1064977744.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048984238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_abbf0f5f3fceb1c3219897bcc2c1e531.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تقارير سبوتنيك
نائب عن كتلة "حزب الله": المقاومة معنية في الحقوق النفطية والغازية وستدافع عنها لحمايتها
تابعنا عبر
قال النائب حسن عز الدين عضو كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، بمناسبة الذكرى الـ 16 لحرب تموز (يوليو) 2006، إن "المقاومة أصبحت أكثر قوة وقدرة وحققت أكبر هزيمة في تاريخ هذا العدو بحيث قضت على آماله وطموحاته التي كان يسعى لها سواء في التوسع أو التفوق".
وأوضح عز الدين في حديث لـ"سبوتنيك" أنه "بالنسبة لذكرى حرب تموز كانت عملية تهدف إلى إعادة الأسرى من السجون الإسرائيلية وكانت عملية ناجحة وموفقة، وبعد فترة تم استعادة الأسرى إلا أن العدو الإسرائيلي الذي صدم بحجم العملية وتداعياتها والخسائر التي مني بها من خلال عدوانه وطبيعته الإجرامية شن حرباً على لبنان، وبالتالي هذه العملية جعلت ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي عام 2006 من عدوان كبير، وبالتالي لم يحقق أي من أهدافه بل أكثر من ذلك شعر أنه واجه فضيحة أمنية وعسكرية وسياسية من خلال لجنة "فينوغراد" التي حققت في الإخفاقات التي أداها الجيش والقيادة الإسرائيلية".
وأشار إلى أنه "بحسب كل التقديرات للعدو الصهيوني وقياداته والأجهزة الأمنية والمخابراتية التي تدرس كل الاحتمالات تؤكد على أن "حزب الله" الذي كان يشكل تهديداً استراتيجياً بات اليوم يشكل تهديداً وجودياً وبالتالي أصبح مردوعاً أمام أي خطوة عدوانية يمكن أن يقدم عليها العدو".
كما أكد عز الدين على الحقوق في الثروات الطبيعية، وقال: "نحن نؤكد على حقنا في ثرواتنا سواء البرية والبحرية وهذا الحق ندافع عنه في أي لحظة، ونعتقد أن هذه الحقوق التي لطالما تمكنت المقاومة من حمايتها وحماية سيادة هذا الوطن واستقلاله أيضاً هي معنية بكل قطرة ماء أو تراب أيضاً في الحقوق النفطية والغازية ستدافع عنها لحمايتها بالكامل".