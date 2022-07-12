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https://arabic.sputniknews.com/20220712/نوفاك-قرارات-التخلي-عن-الغاز-الروسي-مفاجئة-وغير-منطقية-1064987890.html
نوفاك: قرارات التخلي عن الغاز الروسي مفاجئة وغير منطقية
نوفاك: قرارات التخلي عن الغاز الروسي مفاجئة وغير منطقية
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن قرارات الدول الأوروبية التخلي عن الغاز الروسي مفاجئة، حيث أن عملية التحول إلى غاز في عدد من الدول الأوروبية... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T10:30+0000
2022-07-12T10:36+0000
اقتصاد
روسيا
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وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن الغاز هو أنظف مصدر للطاقة الهيدروكربونية. في روسيا، وصلت عملية التغويز (التحول إلى الغاز) إلى 71%، ومن المقرر بحلول عام 2030 رفعها إلى 83%. في الوقت نفسه، يتجاوز التغويز في روسيا بشكل كبير الدول الأوروبية الكبيرة مثل ألمانيا (47%) ، فرنسا (38%) ، إسبانيا (32%). وأشار نوفاك إلى أنه في فنلندا والسويد والنرويج، حيث المناخ مشابه لمناخ روسيا، فإن مستوى التغويز لا يتجاوز 3% و1% و 0.2% على التوالي.وكتب نوفاك في مجلة "إنرغيتيتشسكايا بوليتيكا": "في هذا الصدد، من المدهش أن تتخذ دول أوروبا قرارات بشأن التخلي المنهجي عن الغاز الروسي، الذي كان يمثل حتى وقت قريب نحو 45% من الواردات".وشدد نائب رئيس الوزراء على أن "مثل هذه القرارات تتعارض مع المنطق ومصالح الاقتصاد والمواطنين في أوروبا، الذين يحرمون من فرصة الحصول على كميات كافية من الغاز بسعر مناسب".
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اقتصاد, روسيا

نوفاك: قرارات التخلي عن الغاز الروسي مفاجئة وغير منطقية

10:30 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 10:36 GMT 12.07.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن قرارات الدول الأوروبية التخلي عن الغاز الروسي مفاجئة، حيث أن عملية التحول إلى غاز في عدد من الدول الأوروبية الكبيرة هي أقل بكثير مما هو عليه في روسيا، وتحرم مواطني الاتحاد الأوروبي من الغاز بسعر مناسب.
وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن الغاز هو أنظف مصدر للطاقة الهيدروكربونية. في روسيا، وصلت عملية التغويز (التحول إلى الغاز) إلى 71%، ومن المقرر بحلول عام 2030 رفعها إلى 83%. في الوقت نفسه، يتجاوز التغويز في روسيا بشكل كبير الدول الأوروبية الكبيرة مثل ألمانيا (47%) ، فرنسا (38%) ، إسبانيا (32%). وأشار نوفاك إلى أنه في فنلندا والسويد والنرويج، حيث المناخ مشابه لمناخ روسيا، فإن مستوى التغويز لا يتجاوز 3% و1% و 0.2% على التوالي.
وكتب نوفاك في مجلة "إنرغيتيتشسكايا بوليتيكا": "في هذا الصدد، من المدهش أن تتخذ دول أوروبا قرارات بشأن التخلي المنهجي عن الغاز الروسي، الذي كان يمثل حتى وقت قريب نحو 45% من الواردات".
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن "مثل هذه القرارات تتعارض مع المنطق ومصالح الاقتصاد والمواطنين في أوروبا، الذين يحرمون من فرصة الحصول على كميات كافية من الغاز بسعر مناسب".
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