https://arabic.sputniknews.com/20220712/وزارة-الوحدة-كوريا-الشمالية-تنتهك-الممتلكات-الكورية-الجنوبية-داخل-مجمع-كيسونغ-الصناعي-1064992973.html
وزارة الوحدة: كوريا الشمالية تنتهك الممتلكات الكورية الجنوبية داخل مجمع "كيسونغ" الصناعي
وزارة الوحدة: كوريا الشمالية تنتهك الممتلكات الكورية الجنوبية داخل مجمع "كيسونغ" الصناعي
أعلن مسؤول من وزارة الوحدة الكورية أن كوريا الشمالية قامت بتشغيل جزء من "مجمع كيسونغ الصناعي" بشكل غير قانوني وانتهكت الممتلكات الكورية الجنوبية داخل المجمع. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T13:36+0000
2022-07-12T13:36+0000
2022-07-12T13:36+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وأوضح المسؤول أن الوزارة رصدت تحرك السيارات، والبضائع المتراكمة في المجمع من خلال عدة قنوات مؤخرا، مشيرا إلى تحركات كثيرة من أشخاص مجهولين وسيارات مجهولة بعد نشوب الحريق.وأعربت الوزارة عن أسفها لانتهاك كوريا الشمالية ممتلكات كوريا الجنوبية داخل المجمع و"جبل كومغانغ"، ودعتها إلى وقف هذه التحركات، حسب وكالة يونهاب للأنباء.وراقبت الوزارة عن كثب إمكانية تشغيل كوريا الشمالية غير الشرعي لمصانع "مجمع كيسونغ"، ولكن الوضع الحالي أكد تقييم الحكومة.
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
وزارة الوحدة: كوريا الشمالية تنتهك الممتلكات الكورية الجنوبية داخل مجمع "كيسونغ" الصناعي
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أعلن مسؤول من وزارة الوحدة الكورية أن كوريا الشمالية قامت بتشغيل جزء من "مجمع كيسونغ الصناعي" بشكل غير قانوني وانتهكت الممتلكات الكورية الجنوبية داخل المجمع.
وأوضح المسؤول أن الوزارة رصدت تحرك السيارات، والبضائع المتراكمة في المجمع من خلال عدة قنوات مؤخرا، مشيرا إلى تحركات كثيرة من أشخاص مجهولين وسيارات مجهولة بعد نشوب الحريق.
وأعربت الوزارة عن أسفها لانتهاك كوريا الشمالية ممتلكات كوريا الجنوبية داخل المجمع
و"جبل كومغانغ"، ودعتها إلى وقف هذه التحركات، حسب وكالة يونهاب للأنباء.
وراقبت الوزارة عن كثب إمكانية تشغيل كوريا الشمالية غير الشرعي لمصانع "مجمع كيسونغ"، ولكن الوضع الحالي أكد تقييم الحكومة.