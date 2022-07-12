https://arabic.sputniknews.com/20220712/وزير-الصحة-الإيراني-قادرون-على-تصدير-اللقاح-المنتج-محليا-إلى-دول-العالم-1065002641.html
وزير الصحة الإيراني: قادرون على تصدير اللقاح المنتج محليا إلى دول العالم
وزير الصحة الإيراني: قادرون على تصدير اللقاح المنتج محليا إلى دول العالم
صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، بهرام عين اللهي، بأن بلاده واجهت عقبات كثيرة للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع بداية الجائحة. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T17:52+0000
2022-07-12T17:52+0000
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جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الصحة الإيراني، وسفراء جمهورية أذربيجان وكوبا وسوريا والهند وقطر وسويسرا وعمان وباكستان وفنزويلا ولبنان، لدى إيران، لاستعراض سبل التعاون المشترك في مجال السلامة الصحية، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.وأضاف عين اللهي أنه "رغم عضوية إيران في سلة شراء كوفاكس، إلا أننا اليوم قادرون على تصدير اللقاح المنتج محليا الى الدول الاخرى".وتابع: "العلماء الإيرانيون نجحوا برغم الحظر الأمريكي الجبان، في توطين إنتاج لقاحات كورونا والذي يتم حاليا بواسطة 6 شركات محلية؛ وهي جاهزة على تصدير منتجاتها الى الدول الأخرى".وأشار الوزير الإيراني إلى أن "موضوع السلامة الصحية، ليس حكرا على دولة واحدة، وإنما يمس العالم برمته، مستدلا بالأوبئة والأمراض المعدية، وعلى سبيل المثال جائحة كورونا التي عمت الدول جميعا".وأوضح أن "مكافحة الأوبئة وتحسين الظروف الصحية العالمية، يتطلب التخلي عن المعايير المزدوجة وانتهاج مبدأ العدالة مع الدول جميعا".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/إيران-إنتاج-لقاح-كورونا-نانوئي-في-مراحله-النهائية-1057608996.html
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إيران, أخبار إيران, فيروس كورونا
وزير الصحة الإيراني: قادرون على تصدير اللقاح المنتج محليا إلى دول العالم
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صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، بهرام عين اللهي، بأن بلاده واجهت عقبات كثيرة للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع بداية الجائحة.
جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الصحة الإيراني، وسفراء جمهورية أذربيجان وكوبا وسوريا والهند وقطر وسويسرا وعمان وباكستان وفنزويلا ولبنان، لدى إيران، لاستعراض سبل التعاون المشترك في مجال السلامة الصحية، وفقا لوكالة "إرنا
" الإيرانية.
وأضاف عين اللهي أنه "رغم عضوية إيران في سلة شراء كوفاكس، إلا أننا اليوم قادرون على تصدير اللقاح المنتج محليا الى الدول الاخرى".
وتابع: "العلماء الإيرانيون نجحوا برغم الحظر الأمريكي الجبان، في توطين إنتاج لقاحات كورونا
والذي يتم حاليا بواسطة 6 شركات محلية؛ وهي جاهزة على تصدير منتجاتها الى الدول الأخرى".
وأشار الوزير الإيراني إلى أن "موضوع السلامة الصحية، ليس حكرا على دولة واحدة، وإنما يمس العالم برمته، مستدلا بالأوبئة والأمراض المعدية، وعلى سبيل المثال جائحة كورونا التي عمت الدول جميعا".
وأوضح أن "مكافحة الأوبئة وتحسين الظروف الصحية العالمية، يتطلب التخلي عن المعايير المزدوجة وانتهاج مبدأ العدالة مع الدول جميعا".