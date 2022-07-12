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https://arabic.sputniknews.com/20220712/-ارتفاع-عدد-المصابين-نتيجة-الهجوم-الصاروخي-على-نوفا-كاخوفكا-إلى-80-شخصا-1064983287.html
ارتفاع عدد المصابين نتيجة الهجوم الصاروخي على نوفا كاخوفكا إلى 80 شخصا
ارتفاع عدد المصابين نتيجة الهجوم الصاروخي على نوفا كاخوفكا إلى 80 شخصا
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، كيريل ستريموسوف، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم، وفقد سبعة أشخاص بعد الهجوم الصاروخي على نوفايا كاخوفكا في منطقة... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T08:21+0000
2022-07-12T08:25+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال فلاديمير ليونتييف، رئيس الإدارة العسكرية - المدنية في منطقة كاخوفكا بمنطقة خيرسون، في وقت سابق، أصيب أكثر من 70 شخصًا بعد الضربة.وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتينك": "هناك حوالي 80 جريحًا، وهناك معلومات عن خمسة قتلى، ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين، ويجري البحث عنهم تحت الأنقاض".وبحسب قوله، فإن جميع القتلى والجرحى هم حصراً من السكان المدنيين.هاجم الجيش الأوكراني نوفايا كاخوفكا ليلة 12 يوليو/ تموز. ونتيجة للهجوم، انفجرت مستودعات فيها نترات أمونيوم، وألحقت أضرار بمستشفى ومباني سكنية وبنية تحتية مدنية. هناك قتلى والعديد من الجرحى. وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الهجوم الصاروخي تم بواسطة هيمارس الأمريكية عالية الدقة، ولم تتضرر محطة الطاقة الكهرومائية. قبل ثلاثة أيام من الهجوم، صوّر أحد الأقمار الصناعية الأمريكية نوفايا كاخوفكا - تمامًا كما حدث قبل الهجمات على بيلغورود ونوفوشاكتينسك وأهداف روسية أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/سلطات-المدينة-عواقب-الضربة-الأوكرانية-على-نوفا-كاخوفكا-يمكن-مقارنتها-بانفجار-مرفأ-بيروت-1064976090.html
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أخبار أوكرانيا

ارتفاع عدد المصابين نتيجة الهجوم الصاروخي على نوفا كاخوفكا إلى 80 شخصا

08:21 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 08:25 GMT 12.07.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمحطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022
محطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
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أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، كيريل ستريموسوف، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم، وفقد سبعة أشخاص بعد الهجوم الصاروخي على نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون، وارتفع عدد المصابين إلى 80.
وقال فلاديمير ليونتييف، رئيس الإدارة العسكرية - المدنية في منطقة كاخوفكا بمنطقة خيرسون، في وقت سابق، أصيب أكثر من 70 شخصًا بعد الضربة.
وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتينك": "هناك حوالي 80 جريحًا، وهناك معلومات عن خمسة قتلى، ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين، ويجري البحث عنهم تحت الأنقاض".
وبحسب قوله، فإن جميع القتلى والجرحى هم حصراً من السكان المدنيين.
هاجم الجيش الأوكراني نوفايا كاخوفكا ليلة 12 يوليو/ تموز. ونتيجة للهجوم، انفجرت مستودعات فيها نترات أمونيوم، وألحقت أضرار بمستشفى ومباني سكنية وبنية تحتية مدنية. هناك قتلى والعديد من الجرحى. وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الهجوم الصاروخي تم بواسطة هيمارس الأمريكية عالية الدقة، ولم تتضرر محطة الطاقة الكهرومائية. قبل ثلاثة أيام من الهجوم، صوّر أحد الأقمار الصناعية الأمريكية نوفايا كاخوفكا - تمامًا كما حدث قبل الهجمات على بيلغورود ونوفوشاكتينسك وأهداف روسية أخرى.
إنفجار في بيروت، لبنان 4 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:38 GMT
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