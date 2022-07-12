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https://arabic.sputniknews.com/20220712/-الجيش-الإسرائيلي-يحل-وحدة-هندسية-شهدت-سوء-معاملة-جنود-1064975531.html
الجيش الإسرائيلي يحل وحدة هندسية... شهدت سوء معاملة جنود
الجيش الإسرائيلي يحل وحدة هندسية... شهدت سوء معاملة جنود
حل الجيش الإسرائيلي وحدة هندسية شهدت سوء معاملة جنود وتعريضهم للعنف الجسدي واللفظي في حادثة هي الأولى في الجيش الإسرائيلي منذ سنوات. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T06:50+0000
2022-07-12T06:50+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الشتائم والعنف الجسدي وحرمان الجنود المستجدين من حقوقهم قاد إلى اتخاذ الجيش الإسرائيلي القرار الاستثنائي.وحل الجيش الوحدة 605 هندسة ميكانيكية، وسيتم توزيع العشرات من مقاتليها وضباطها على الوحدات الأخرى، وفق الصحيفة.وتعمل الوحدة المذكورة بشكل روتيني وخلال الحرب على تشغيل معدات هندسية مثل جرافات D-9 إلى جانب الدبابات وقوات المشاة في عمق أراضي العدو.ومنع الجنود الجدد في الوحدة 605 من النوم في الأسرة السفلية، وتناول بعض منتجات الألبان مثل الجبن الأصفر والاستحمام قبل الجنود القدامى.والجنود الذين تجرأوا على خرق هذه القوانين تعرضوا للسب من قبل الجنود القدامى وأحيانا تعرضوا للضرب والعنف الجسدي.وقالت الصحيفة: " أعطى الجيش العديد من الفرص لضباط الوحدة لتصحيح الخطأ واستعادة النظام والانضباط داخلها، لكن الثقافة الإجرامية التي تفشت فيها أدت إلى فقدان السيطرة واستمرار حوادث العنف".وقال الجيش الإسرائيلي إن "استعراض القوة من قبل المقاتلين القدامى أدى إلى إلحاق ضرر حقيقي بالنسيج القيمي والاجتماعي للوحدة إضافة إلى إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد السلوكيات غير اللائقة المماثلة في الوحدات الأخرى في كتائب الهندسة القتالية".
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الجيش-الإسرائيلي-يتخذ-قرارا-حاسما-مع-رافضي-الخدمة-بين-صفوفه-1058064400.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يحل وحدة هندسية... شهدت سوء معاملة جنود

06:50 GMT 12.07.2022
© Sputnik . ajwad updateالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . ajwad update
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حل الجيش الإسرائيلي وحدة هندسية شهدت سوء معاملة جنود وتعريضهم للعنف الجسدي واللفظي في حادثة هي الأولى في الجيش الإسرائيلي منذ سنوات.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الشتائم والعنف الجسدي وحرمان الجنود المستجدين من حقوقهم قاد إلى اتخاذ الجيش الإسرائيلي القرار الاستثنائي.
وحل الجيش الوحدة 605 هندسة ميكانيكية، وسيتم توزيع العشرات من مقاتليها وضباطها على الوحدات الأخرى، وفق الصحيفة.
وتعمل الوحدة المذكورة بشكل روتيني وخلال الحرب على تشغيل معدات هندسية مثل جرافات D-9 إلى جانب الدبابات وقوات المشاة في عمق أراضي العدو.
ومنع الجنود الجدد في الوحدة 605 من النوم في الأسرة السفلية، وتناول بعض منتجات الألبان مثل الجبن الأصفر والاستحمام قبل الجنود القدامى.
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما مع رافضي الخدمة بين صفوفه
5 فبراير, 14:52 GMT
والجنود الذين تجرأوا على خرق هذه القوانين تعرضوا للسب من قبل الجنود القدامى وأحيانا تعرضوا للضرب والعنف الجسدي.
وقالت الصحيفة: " أعطى الجيش العديد من الفرص لضباط الوحدة لتصحيح الخطأ واستعادة النظام والانضباط داخلها، لكن الثقافة الإجرامية التي تفشت فيها أدت إلى فقدان السيطرة واستمرار حوادث العنف".
وقال الجيش الإسرائيلي إن "استعراض القوة من قبل المقاتلين القدامى أدى إلى إلحاق ضرر حقيقي بالنسيج القيمي والاجتماعي للوحدة إضافة إلى إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد السلوكيات غير اللائقة المماثلة في الوحدات الأخرى في كتائب الهندسة القتالية".
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