عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220712/-لأول-مرة-منذ-2002-1-دولار-1-يورو-1064988133.html
لأول مرة منذ 2002... 1 دولار =1 يورو
لأول مرة منذ 2002... 1 دولار =1 يورو
عادل سعر صرف اليورو في الأسواق الدولية سعر صرف الدولار لأول مرة منذ ديسمبر 2002، بحسب بيانات التداول. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T10:54+0000
2022-07-12T10:54+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/33/1043453315_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_8a6fab2f5b1394a54335e98006cceace.jpg
اعتبارا من الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف العملة الأوروبية مقابل دولار الولايات المتحدة إلى 1.0006 دولار من مستوى الإغلاق السابق البالغ 1.0039 دولار، وقبل دقائق تساوى الدولار واليورو. هذا وتستمر أزمة الطاقة في المنطقة في التأثير على سعر صرف العملة الأوروبية. منذ يوم الاثنين، تم إيقاف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" للصيانة، وتتزايد المخاوف في الأسواق من أنه لن يتم إطلاقه مرة أخرى. ويتم ممارسة الضغط على اليورو أيضا من خلال التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/33/1043453315_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_c715cdfc39282ebda3e7796c25a3b95c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

لأول مرة منذ 2002... 1 دولار =1 يورو

10:54 GMT 12.07.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
تابعنا عبرTelegram
عادل سعر صرف اليورو في الأسواق الدولية سعر صرف الدولار لأول مرة منذ ديسمبر 2002، بحسب بيانات التداول.
اعتبارا من الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف العملة الأوروبية مقابل دولار الولايات المتحدة إلى 1.0006 دولار من مستوى الإغلاق السابق البالغ 1.0039 دولار، وقبل دقائق تساوى الدولار واليورو.

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل سعر الصرف في بورصة موسكو لحوالي 59.3 روبل ، وكان الدولار خلال تعاملات اليوم أعلى عدة مرات من اليورو، للمرة الأولى منذ 20 عاما.

هذا وتستمر أزمة الطاقة في المنطقة في التأثير على سعر صرف العملة الأوروبية. منذ يوم الاثنين، تم إيقاف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" للصيانة، وتتزايد المخاوف في الأسواق من أنه لن يتم إطلاقه مرة أخرى. ويتم ممارسة الضغط على اليورو أيضا من خلال التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала