https://arabic.sputniknews.com/20220712/-لأول-مرة-منذ-2002-1-دولار-1-يورو-1064988133.html
لأول مرة منذ 2002... 1 دولار =1 يورو
لأول مرة منذ 2002... 1 دولار =1 يورو
عادل سعر صرف اليورو في الأسواق الدولية سعر صرف الدولار لأول مرة منذ ديسمبر 2002، بحسب بيانات التداول. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T10:54+0000
2022-07-12T10:54+0000
2022-07-12T10:54+0000
اقتصاد
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اعتبارا من الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف العملة الأوروبية مقابل دولار الولايات المتحدة إلى 1.0006 دولار من مستوى الإغلاق السابق البالغ 1.0039 دولار، وقبل دقائق تساوى الدولار واليورو. هذا وتستمر أزمة الطاقة في المنطقة في التأثير على سعر صرف العملة الأوروبية. منذ يوم الاثنين، تم إيقاف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" للصيانة، وتتزايد المخاوف في الأسواق من أنه لن يتم إطلاقه مرة أخرى. ويتم ممارسة الضغط على اليورو أيضا من خلال التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
لأول مرة منذ 2002... 1 دولار =1 يورو
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عادل سعر صرف اليورو في الأسواق الدولية سعر صرف الدولار لأول مرة منذ ديسمبر 2002، بحسب بيانات التداول.
اعتبارا من الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف العملة الأوروبية مقابل دولار الولايات المتحدة إلى 1.0006 دولار من مستوى الإغلاق السابق البالغ 1.0039 دولار، وقبل دقائق تساوى الدولار
واليورو.
في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل سعر الصرف في بورصة موسكو لحوالي 59.3 روبل ، وكان الدولار خلال تعاملات اليوم أعلى عدة مرات من اليورو، للمرة الأولى منذ 20 عاما.
هذا وتستمر أزمة الطاقة في المنطقة في التأثير على سعر صرف العملة الأوروبية. منذ يوم الاثنين، تم إيقاف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" للصيانة، وتتزايد المخاوف في الأسواق من أنه لن يتم إطلاقه مرة أخرى. ويتم ممارسة الضغط على اليورو أيضا من خلال التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.