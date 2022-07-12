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https://arabic.sputniknews.com/20220712/-لم-يستأنف-أي-من-المدانين-في-قضية-اعتداءات-باريس-عام-2015-قرار-المحكمة-1064980876.html
المتهمون بهجمات باريس 2015 لم يتقدموا بطلبات استئناف للمحكمة
المتهمون بهجمات باريس 2015 لم يتقدموا بطلبات استئناف للمحكمة
ذكرت تقاير إعلامية أن المدانين بهجمات باريس في عام 2015، لم يستأنفوا حكم قرار المحكمة. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T08:01+0000
2022-07-12T08:19+0000
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وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن المدعي العام في باريس ريمي إيتز، فإن قرار المحكمة نهائي الآن.وقال إيتز: "لم يستأنف أي من المتهمين العشرين".في 13 نوفمبر 2015، نفذت ثلاث مجموعات إرهابية سلسلة منسقة من الهجمات في باريس وضاحيتها المباشرة سان دوني. وفجر ثلاثة إرهابيين "أحزمة ناسفة" في استاد فرنسا، حيث كانت تقام مباراة لكرة القدم بين فرنسا وألمانيا. مجموعة أخرى (ثلاثة أشخاص على الأقل) هاجمت مقاهي ومطاعم في شرق باريس، وثلاثة آخرون أخذوا رهائن في قاعة حفلات باتاكلان. في المجموع ، قُتل 130 شخصًا في الهجمات وأصيب أكثر من 350.في 8 سبتمبر، بدأت محاكمة هجمات نوفمبر 2015. وتم اتهام 20 شخصا، ومن بينهم صلاح عبد السلام هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من مجموعة الإرهابيين الذين نفذوا هجمات في عدة نقاط في العاصمة الفرنسية. في سبتمبر / أيلول ، ألقى عبد السلام خطابا استفزازيا في محاكمة، معترفا فيه بأن الهجمات كانت موجهة ضد مدنيين فرنسيين.
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أخبار فرنسا , العالم

المتهمون بهجمات باريس 2015 لم يتقدموا بطلبات استئناف للمحكمة

08:01 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 12.07.2022)
© Sputnik . Jacques Brinon هجمات باريس الإرهابية
 هجمات باريس الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Jacques Brinon
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ذكرت تقاير إعلامية أن المدانين بهجمات باريس في عام 2015، لم يستأنفوا حكم قرار المحكمة.
وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن المدعي العام في باريس ريمي إيتز، فإن قرار المحكمة نهائي الآن.

في 29 يونيو، ذكرت قناة BFMTV أن جميع المتهمين في قضية هجمات نوفمبر الإرهابية في باريس قد أدينوا. وحكم على صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس عام 2015، بالسجن مدى الحياة.

وقال إيتز: "لم يستأنف أي من المتهمين العشرين".
في 13 نوفمبر 2015، نفذت ثلاث مجموعات إرهابية سلسلة منسقة من الهجمات في باريس وضاحيتها المباشرة سان دوني. وفجر ثلاثة إرهابيين "أحزمة ناسفة" في استاد فرنسا، حيث كانت تقام مباراة لكرة القدم بين فرنسا وألمانيا. مجموعة أخرى (ثلاثة أشخاص على الأقل) هاجمت مقاهي ومطاعم في شرق باريس، وثلاثة آخرون أخذوا رهائن في قاعة حفلات باتاكلان. في المجموع ، قُتل 130 شخصًا في الهجمات وأصيب أكثر من 350.
في 8 سبتمبر، بدأت محاكمة هجمات نوفمبر 2015. وتم اتهام 20 شخصا، ومن بينهم صلاح عبد السلام هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من مجموعة الإرهابيين الذين نفذوا هجمات في عدة نقاط في العاصمة الفرنسية. في سبتمبر / أيلول ، ألقى عبد السلام خطابا استفزازيا في محاكمة، معترفا فيه بأن الهجمات كانت موجهة ضد مدنيين فرنسيين.
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