https://arabic.sputniknews.com/20220713/أوكرانيا-تحرق-محاصيل-القمح-وتماطل-في-حل-أزمة-الحبوب-1065026666.html

أوكرانيا تحرق محاصيل القمح وتماطل في حل أزمة الحبوب

أوكرانيا تحرق محاصيل القمح وتماطل في حل أزمة الحبوب

نناقش في هذه الحلقة: روسيا تدمر منظومة صواريخ أمريكية مضادة للسفن في أوديسا؛ وأوكرانيا تحرق محصول القمح في خيرسون؛ مجلس الأمن يقر إدخال المساعدات لسوريا عبر... 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T14:18+0000

2022-07-13T14:18+0000

2022-07-13T14:18+0000

راديو

بلا قيود

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أوكرانيا تحرق محاصيل القمح وتماطل في حل أزمة الحبوب أوكرانيا تحرق محاصيل القمح وتماطل في حل أزمة الحبوب

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية دمرت بصواريخ "إسكندر" الروسية عالية الدقة في منطقة أوديسا بطاريات صواريخ "هاربون" الأمريكية المضادة للسفن.إلى ذلك تجري مباحثات بين وفود من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول لبحث قضية تصدير الحبوب الأوكرانية، حسب ما جاء في بيان للكرملين، على أن تتم المشاورات بشأن الحبوب من خلال الجيش.يأتي ذلك بالتزامن مع حرق القوات الأوكرانية حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون، باستخدام المروحيات.حول هذا الموضوع، قال ألكسي زودين، المحاضر الأول في معهد موسكو الحكومي التابع لوزارة الخارجية الروسية:إجراءات إسرائيلية "شكلية" لإرضاء بايدنأقرت الحكومة الإسرائيلية إجراءات وصفتها بأنها تهدف "لبناء الثقة مع السلطة الفلسطينية" قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.ومن هذه الإجراءات "الموافقة على تسجيل 5500 شخص لا يملكون مكانة قانونية في السجل السكاني الفلسطيني، ووضع 6 خرائط هيكلية للفلسطينيين (تراخيص بناء) في مناطق الضفة الغربية، وزيادة حصة العمال من قطاع غزة المسموح لهم بالدخول للعمل في إسرائيل بـ 1500 عامل إضافي، وفتح معبر جديد "سالم"- في شمال الضفة الغربية وهو معبر سيارات يهدف إلى دخول عرب إسرائيل إلى مدينة جنين.وخلال حديث لـ "بلا قيود"، علق أستاذ التاريخ ومدير جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أسعد العويوي، على هذه الإجراءات بقوله:الفصائل المسلحة تستولي على المساعدات الأممية في سورياأقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمديد آلية إرسال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر.حول كيفية توزيع هذه المساعدات، قال المحلل السياسي، الدكتور كمال جفا، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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