https://arabic.sputniknews.com/20220713/إسرائيل-تدفع-بايدن-إلى-إقامة-ممر-تجاري-يربطها-بالخليج-1065017747.html
إسرائيل تدفع بايدن إلى إقامة ممر تجاري يربطها بالخليج
إسرائيل تدفع بايدن إلى إقامة ممر تجاري يربطها بالخليج
التقى وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مع رئيس الحكومة يائير لابيد لضمان طرح مسألة الممر التجاري في الشرق الأوسط في محادثات مع بايدن خلال زيارته، بحسب... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T10:49+0000
2022-07-13T10:49+0000
2022-07-13T10:49+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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يمكن أن يؤدي إنشاء نظام جديد للطرق السريعة والسكك الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية إلى تسهيل تجارة بقيمة عشرات المليارات، وفقًا لمشروع خاص أعدته وزارة المالية قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.يسمى المشروع "ممرات التكامل الاقتصادي" الذي من شأنه إنشاء شبكة نقل إقليمية بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة التي تربط إسرائيل مع الأردن والسعودية والخليج.وذكرت الصحيفة: "سيسمح الممر بين الخليج والبحر الأبيض المتوسط ، الشحن بوقت أقصر بكثير بين الشرق والغرب، وبالتالي فإن المشروع لديه القدرة على تسهيل التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تدفع بايدن إلى إقامة ممر تجاري يربطها بالخليج
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التقى وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مع رئيس الحكومة يائير لابيد لضمان طرح مسألة الممر التجاري في الشرق الأوسط في محادثات مع بايدن خلال زيارته، بحسب ما ورد في تقرير صحيفة "جوروساليم بوست".
يمكن أن يؤدي إنشاء نظام جديد للطرق السريعة والسكك الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية
إلى تسهيل تجارة بقيمة عشرات المليارات، وفقًا لمشروع خاص أعدته وزارة المالية قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.
أعدت المشروع شيرا جرينبيرج، كبيرة الاقتصاديين في الوزارة، تحت إشراف وزير المالية أفيغدور ليبرمان. قال مسؤولون حكوميون إن ليبرمان التقى في الأيام الأخيرة برئيس الوزراء يائير لابيد لضمان طرح مسألة الممر في المحادثات مع بايدن خلال زيارته لإسرائيل التي تبدأ اليوم الأربعاء وتنتهي يوم الجمعة.
يسمى المشروع "ممرات التكامل الاقتصادي" الذي من شأنه إنشاء شبكة نقل إقليمية بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة التي تربط إسرائيل مع الأردن والسعودية والخليج.
وذكرت الصحيفة: "سيسمح الممر بين الخليج والبحر الأبيض المتوسط ، الشحن بوقت أقصر بكثير بين الشرق والغرب، وبالتالي فإن المشروع لديه القدرة على تسهيل التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي".