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https://arabic.sputniknews.com/20220713/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-وروسيا-يتفقان-على-عبور-البضائع-إلى-منطقة-كالينينغراد-1065006240.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي وروسيا يتفقان على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد
إعلام: الاتحاد الأوروبي وروسيا يتفقان على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد
أفادت صحيفة إزفستيا الروسية، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد الروسية. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T02:41+0000
2022-07-13T02:41+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مصادر روسية رفيعة المستوى، أن بروكسل قدمت وثيقة "مرضية تماما" لموسكو.وقال المصدر، بحسب الصحيفة: "تقول هذه الوثيقة إنه من المستحيل تقييد عبور البضائع بين رعايا روسيا الاتحادية. ما يعني أنه سيتم سحب جميع السلع المتجهة إلى المنطقة كاستثناء من قوائم العقوبات. إننا نتحدث عن كل من السكك الحديدية والعبور البري".وأشار المصدر إلى أن تنسيق الوثيقة الختامية بين الاتحاد الأوروبي وليتوانيا مستمر منذ عدة أسابيع.يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر الشاحنات المسجلة في روسيا في أوائل أبريل ولكنه منح إعفاء لأولئك الذين يعبرون إلى كالينينغراد، التي تقع على ساحل بحر البلطيق.وتنطبق القيود الحالية المفروضة على عبور البضائع الروسية، التي أعلنتها ليتوانيا، على جميع عبور البضائع التي يقرها الاتحاد الأوروبي.وأخطرت السكك الحديدية الليتوانية السكك الحديدية في منطقة كالينينغراد بوقف عبور عدد من البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي في 18 يونيو.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تدرس خيارات مختلفة للرد على خطوة ليتوانيا "غير الودية".من جانبه، قال محافظ منطقة كالينينغراد أنطون أليخانوف إن القيود لن تؤثر على عبور المنتجات النفطية حتى 10 أغسطس على الأقل وأن المنطقة ستحشد أسطول العبارات للتعويض عن تخفيضات شحنات السكك الحديدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/حاكم-كالينينغراد-يقدم-مقترحا-إلى-القيادة-الروسية-للرد-على-الحصار-الليتواني-للإقليم-1064987683.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام: الاتحاد الأوروبي وروسيا يتفقان على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد

02:41 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Eugene Odinokovحي "قرية الأسماك" في كالينينغراد
حي قرية الأسماك في كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov
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أفادت صحيفة إزفستيا الروسية، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد الروسية.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مصادر روسية رفيعة المستوى، أن بروكسل قدمت وثيقة "مرضية تماما" لموسكو.
مدينة كالينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
حاكم كالينينغراد يقدم مقترحا إلى القيادة الروسية للرد على "الحصار الليتواني للإقليم"
أمس, 10:25 GMT
وقال المصدر، بحسب الصحيفة: "تقول هذه الوثيقة إنه من المستحيل تقييد عبور البضائع بين رعايا روسيا الاتحادية. ما يعني أنه سيتم سحب جميع السلع المتجهة إلى المنطقة كاستثناء من قوائم العقوبات. إننا نتحدث عن كل من السكك الحديدية والعبور البري".
وأشار المصدر إلى أن تنسيق الوثيقة الختامية بين الاتحاد الأوروبي وليتوانيا مستمر منذ عدة أسابيع.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر الشاحنات المسجلة في روسيا في أوائل أبريل ولكنه منح إعفاء لأولئك الذين يعبرون إلى كالينينغراد، التي تقع على ساحل بحر البلطيق.
وتنطبق القيود الحالية المفروضة على عبور البضائع الروسية، التي أعلنتها ليتوانيا، على جميع عبور البضائع التي يقرها الاتحاد الأوروبي.
وأخطرت السكك الحديدية الليتوانية السكك الحديدية في منطقة كالينينغراد بوقف عبور عدد من البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي في 18 يونيو.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تدرس خيارات مختلفة للرد على خطوة ليتوانيا "غير الودية".
من جانبه، قال محافظ منطقة كالينينغراد أنطون أليخانوف إن القيود لن تؤثر على عبور المنتجات النفطية حتى 10 أغسطس على الأقل وأن المنطقة ستحشد أسطول العبارات للتعويض عن تخفيضات شحنات السكك الحديدية.
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