https://arabic.sputniknews.com/20220713/إعلام-يمكن-لكندا-إصلاح-5-مضخات-روسية-أخرى-لـ-نورد-ستريم-في-غضون-عامين--1065012982.html

إعلام: يمكن لكندا إصلاح 5 مضخات روسية أخرى لـ"التيار الشمالي" في غضون عامين

إعلام: يمكن لكندا إصلاح 5 مضخات روسية أخرى لـ"التيار الشمالي" في غضون عامين

قد تقوم كندا بصيانة أو إصلاح خمسة مضخات (توربينات) روسية أخرى لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (نورد ستريم) في غضون عامين، أثناء سريان اتفاق الإعفاء من... 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T08:42+0000

2022-07-13T08:42+0000

2022-07-13T08:47+0000

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تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الكندية منحت شركة "سيمنز إنرجي" الفرصة لاستخدام الإعفاء من العقوبات لمدة عامين، والتي، تعتبرأطول اتفاقية مما ورد سابقًا. ومع ذلك، قد تلغي أوتاوا هذا القرار في أي وقت.كتبت الصحيفة أن التوربينات الخاصة لـ "التيار الشمالي"، والتي لم يكن من الممكن إرسالها في السابق من كندا إلى ألمانيا بسبب العقوبات، تتجه إلى أوروبا.في منتصف يونيو/ حزيران، أعلنت شركة "غازبروم" أنها تستطيع توفير 67 مليون متر مكعب فقط من الغاز يوميًا إلى "التيار الشمالي"، بحجم مخطط يبلغ 167 مليون متر مكعب. أوضحت الشركة ذلك من خلال تطوير العمر الافتراضي لوحدات ضاغط الغاز، والتأخير في عمل شركة سيمنز الألمانية، والتي، بسبب العقوبات الكندية ضد روسيا، لا يمكنها إعادة التوربينات من الإصلاح من المصنع الكندي، أيضًا بسبب أعطال تقنية محددة في المحرك.قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تقليص إمدادات الغاز لعدد من الدول الأوروبية يرجع إلى أنها توربينات سيمنز التي كانت تستخدم لتوريد الغاز إلى الشمال لم تعد من الإصلاح. لا يوجد شيء متعمد من الجانب الروسي. وبحسب قوله، هذه هي عواقب العقوبات والمشاكل التي لا علاقة لها بنا ضد روسيا. وأشار بيسكوف مرارًا وتكرارًا إلى أن روسيا لم تستخدم أبدًا إمدادات الغاز لمعاقبة أي شخص، لكنها تبيع الوقود لمصالحها الخاصة فقط، لزيادة رفاهية الروس وعلى أساس تجاري.

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